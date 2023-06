/FOTO/ Krajský fotbalový pohár vyhrál Spartak Chrastava. Ve středečním dramatickém finále porazil o soutěž výš hrající Skalici u České Lípy na jejím hřišti před třemi stovkami fanoušků 2:1. Tým pod trenérskou taktovkou Michala Kolčavy tak v rozmezí několika dní oslavuje další triumf. Po sobotní vysoké výhře 6:0 nad Žibřidicemi si zajistil titul v I. A třídě, nyní mohl slavit podruhé za sebou, když byl nejlepší v Poháru LKFS. "Do konce sezony se rozhodneme, zda budeme hrát krajský přebor. Hodně bude záležet na hráčích samotných," konstatoval kouč rozjeté chrastavské party.

Chrastava porazila Skalici u České Lípy ve finále Poháru LKFS 2:1 a slaví další triumf. Foto: Jaroslav Marek | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

"Už na listopadové rozlučce s první polovinou sezony jsme si řekli, že v poháru chceme dojít mezi poslední čtyři a pak, ať se děje, co se děje… Já už tehdy viděl tu sílu našeho mančaftu a věřil jsem, že můžeme dojít až do finále a pak už se o to můžeme poprat. Věřil jsem v sílu kluků a před zápasem ve Skalici byl přesvědčen, že je v našich možnostech uspět," řekl Kolčava.

Po bezbrankovém prvním poločase se jeho mužstvo dostalo do vedení 2:0 a domácí stihli už jenom korigovat. "Pro nás to finále bylo hrozně těžké a hlavně v druhém poločase to bylo vidět. Bylo znát, že po řadě vložených střed i mistrovských zápasech, že jsme unavení. Přece jenom na amatérské úrovni nejsme tak trénovaní. Kluci se s tím ale poprali, musím jim poděkovat, že do zápasu dali všechno. Nechci tvrdit, že jsme byli lepší, ale výhře jsme šli naproti, oba soupeři měli šance, ale ukázala se síla naší kabiny, kolektivu a to rozhodlo," hodnotil kouč Spartaku s tím, že výsledek nakonec průběhu hry odpovídá.

Chrastava má postup. A teď chceme i pohár, říká Kolčava. Pak se uvidí, co dál

To domácí Skalice hodně smutnila, toužila navázat na čtyři roky starý triumf, kdy ve finále porazila po penaltách Doksy na jejich hřišti a v červnu 2019 pozvedla nad hlavu pohárovou trofej. „Hodně nás to mrzí. První poločas jsme prospali a přizpůsobili se vyčkávací hře Chrastavy,“ začal s hodnocením Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Po změně stran Baťka chtěl, aby jeho tým hrál aktivnější. Jenže během deseti minut soupeř dvakrát udeřil.„Bohužel jsme se probudili až po druhé inkasované brance. Byli jsme v tlaku, po dobře rozehraném rohu snížil Kopecký. Pak jsme měli šance, ale brankář Chrastavy doslova čaroval,“ smutnil Baťka.

Na konci zápasu pak měli domácí obrovskou šanci na vyrovnání. „Stopa obešel brankáře a dal to do jasné šance Lidmilovi. Jenže ten netrefil prázdnou branku. Proti Pěnčínu rozhodl semifinále, teď naopak selhal,“ hořce se usmál.

Chrastava vyhrála i přesto, že neměla výhodu domácího prostředí. „Nehráli jsme doma, chtěli jsme nastoupit v modrých dresech, což nám domácí také neumožnili, a tak dále, byla tam spousta drobných věcí, která nás namotivovala a dodala nám sílu,“ konstatoval Kolčava a jedním dechem potvrdil, že mužstvo další úspěch už stihlo oslavit: „Ano, slavili jsme a dobře jsme slavili. Teď dohrajeme podle našich možností sezonu, protože jsme hodně rozbití. Dostanou příležitost hráči, kteří tolik nenastupovali a budeme se bavit o budoucnosti, co bude dál. Do konce sezony rozhodneme, jakou soutěž budeme hrát.“

Skalice si chtěla spravit chuť v tak trochu nepovedené sezoně. V krajském přeboru je aktuálně na šestém místě, s velkým bodovým odstupem na nejlepší celky v soutěži.„Bohužel se nám nedaří na domácím hřišti. Nevím, čím to je. Chrastava nebyla o tolik lepší, ale přišlo mi, že má větší chuť vyhrát. Mají dobrý tým, pokud půjdou k nám do přeboru, rozhodně se tady neztratí,“ dodal Baťka.