Chybí jim pravidelný sociální kontakt se spoluhráči a ačkoli přísná opatření zodpovědně dodržují, mají k nim výhrady. Deník pravidelně přináší výpovědi fotbalistů z Libereckého kraje a ti otevřeně hovoří o tom, jak prožívají pandemii koronaviru bez sportu, který milují.

„V dohrání aktuální sezóny moc nevěřím. Byl bych ale rád, kdyby nám vláda dovolila trénovat,“ říká hrající trenér Jablonného v Podještědí Jaromír Hetver.

Jak moc vám chybí fotbal? Jak těžké je fungovat bez pravidelného setkávání s týmem?

Chybí mi samozřejmě hodně jako každému správnému fotbalovému srdcaři. Je to především zásah do osobního života všech lidí a ne jenom fotbalistů. Člověk je zvyklý na každodenní kontakt s přáteli a najednou se nemůže stýkat ani s nimi.



Stále nejsou informace o tom, kdy by se mohlo začít. Je to o to složitější? Jak myslíte, že to dopadne?

FAČR odeslal mail s pokyny, kdy by se mohlo začít, ale můj názor na toto téma je už dost skeptický. V dohrání aktuální sezóny moc nevěřím. Byl bych ale rád, kdyby nám vláda dovolila trénovat a dát si alespoň fotbálek. A v létě aby se to všechno rozjelo naplno.

Jste vůbec s týmem nějak v kontaktu? Trénujete individuálně?

S týmem jsem a musím být v kontaktu, všichni to jsou především moji kamarádi. Od jara 2020 jsem v Jablonném jako hlavní trenér. Rád bych se už věnoval jenom té trenérské stránce, protože jsem měl vážné zranění kolene, po něm mě čekala plastika předního křížového vazu a po zdravotní stránce už to není ono. Na hřiště se proto moc nehrnu, ale doba je taková, že nás je málo, mladí mají jiné zájmy, takže jsem celý podzim musel odehrát. Klukům jsem samozřejmě poslal nějaké pokyny s individuálním plánem, ale těžko říct, jak si ho vzali k srdci (smích). Fotbal je hlavně kolektivní sport a nikoho nemůže bavit lítat někde po lesích a posilovat sám třeba půl roku.



Berete současná nařízení jako nutná, nebo máte pocit, že by mohla být k amatérskému sportu, který se provozuje na čerstvém vzduchu, benevolentnější?

Nikde jsem nezjišťoval přesné statistiky, jak moc se může člověk nakazit na čerstvém vzduchu, ale osobně mi přijde jako totální nesmysl zakazovat lidem jakýkoliv sport. Rád bych, aby tohle už brzy skončilo.

Jaké důsledky může mít současný stav pro amatérský fotbal? Ať už pro mladé hráče, nebo naopak pro ty starší, kteří třeba chtěli odehrát poslední sezonu, potažmo pro celé kluby a jejich provoz?

Podle mě můžou být důsledky dost katastrofální. Mladí mohou poznat jinou víceúčelovou aktivitu, tudíž jim fotbal může přestat chybět nebo je úplně přestat bavit. U těch starších je to jiné v tom, že člověk roky nezastaví a kila také ne, to asi všichni víme. Takže o to je to horší se vracet do jakéhosi fotbalového režimu. Může se proto stát, že nějaké oddíly nebudou mít dostatek hráčů a nebudou moct dohrát nebo zahájit novou sezónu. Ale pevně věřím, že všichni co hráli fotbal, tak mu zůstanou věrní a až to bude zase možné, setkáme se znovu na hřišti.



Jak se vám zhoršila fyzická kondice během posledních měsíců, případně jak se udržujete ve formě?

Na tuto otázku bych raději ani neodpovídal (smích). Ale ne, dobře. Myslím, když bych to ohodnotil v procentech, jsem tak na třiceti. Sám se prostě nedonutím a s někým běhat, aby na mě pořád čekal, taky nechci. Nikdy jsem však neměl problém se do toho dostat zpátky. Ale jak už jsem psal v předchozí odpovědi, rád bych se především věnoval trénování a byl minimálně úspěšný jako můj otec. Lidé, kteří ho znají nebo pod ním hráli, mi dají určitě za pravdu, že byl a je trenér s velkým respektem a kvalitou.

