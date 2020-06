Csaplárova past nesklapla! Liberec i v deseti urval postup do finále MOL Cupu

V nabitém konci sezony bylo na programu semifinále domácího poháru mezi Olomoucí a Libercem. Favoritem duelu byli Liberečtí, kteří svoji roli splnili, ale bylo to nakonec velké drama. Po prvním poločase sice Slovan vedl 2:0, ale po změně stran snížil Juliš. Do toho se nechal po hloupé chybě vyloučit Kuchta, leč Hanáci přesilovku nevyužili. Do finále tak postoupil Liberec, který navíc bude hrát před vlastními fanoušky.

Liberecký záložník Achmed Alibekov právě střílí druhý gól Liberce, který se nakonec ukázal být vítězným. | Foto: Jiří Kopáč