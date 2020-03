Před podzimem tým opustily čtyři nejzkušenější hráčky a právě cestou mládí se chtějí v dívčí liberecké akademii vydat. Je nasnadě zvýšení konkurence v A-týmu i všech ostatních mládežnických kategoriích. „Chceme hrát už od žákyň dobrý fotbal, na kterém se shodneme. A během na dlouhou trať je zapracování většího počtu našich hráček do áčka,“ komentoval 48letý trenér Josef Lexa.

Pojďme na úvod k pozastavené sezoně. Jak se na její uplynulou část a poslední místo díváte?

Kvůli tomu, že nás po minulé sezoně opustily čtyři nejzkušenější hráčky a kádr jsme tak výrazně omladili. Ale i přesto jsme chtěli bojovat o první čtyřku, trápí nás hlavně koncovka. Nakonec je to tak, jak to je.

Je právě koncovka věc, na které může trenér efektivně pracovat? Pak už hraje roli i hlava, ne?

Zaměřujeme se na ni pořád. Na kombinaci, zakončení… Hráčky jsou mladé a zatím se bohužel nevyprofilovala žádná klidná v zakončení. Kvůli tomu je to těžší. Hotovou hráčku asi na přestup nepřivedeme. a tak pracujeme s tím, co máme a cílíme na zlepšení. Doufám, že se posuneme, sedm gólů po 13 zápasech je z naší strany málo.



Navíc pokud se hraje o udržení…

Už jsem zažil boj o udržení u chlapů, když jsme sestoupili z ČFL. Mám zkušenost, nezabývám se tím tolik. Nechci, aby na nás dolehla tíha, ale holky to berou trochu jinak, tabulku sledují. Každopádně osobně pořadí nepřikládám až takovou váhu, nechci nervozitu přenášet na holky.

Baví třeba trenéra o to víc, když vidí u mladších holek rychlé zlepšení?

Nikdy jsme neměli problém s tím, že by holky neměly chuť se posouvat. Věříme, že dojíždějící děvčata hrají fotbal z lásky. A samozřejmě se chtějí i zlepšovat, mají své cíle. Chtějí hrát za reprezentaci, chtějí stabilně hrát ligu. U mladších jde vše pomalu. Třikrát v týdnu máme zkrátka práci. S mladším kolektivem se obecně pracuje jinak než se zkušenějším, vyspělé hráčky dokáží věci z tréninku okamžitě přenést do zápasu. V tuto chvíli je klíčová trpělivost.

Hádám, že cíl je pro Liberec tedy jasný.

Samozřejmě, zásadní je nespadnout. Jsme ve skupině o padáka, budeme o něj hrát. Od nové sezony se má klást větší důraz na prvoligovou příslušnost. Kdybychom sestoupili, bude hrozný problém sehnat hráčky do druhé ligy. Takže cíl je jasný. Záchrana. Věřím, že kvalitu na udržení máme. Upřímně, herně zápasy nevypadají špatně. Když se vyvarujeme zbytečných chyb, abychom nedostávali branky a zlepšíme koncovku, měli bychom se zachránit.

Říkal jste, že nechcete na tým přenášet nervozitu. Je to pro vás těžší než u třeba mužů?

Ženy jsou všeobecně citlivější na podnět, dobrý i špatný. Berou si vše trošičku víc a přemýšlejí o tom… Ale museli bychom se zeptat jich. Chlapi jsou schopni pustit věci za hlavu a neutápět se v tom, co nejde změnit. Má to ale dvě strany mince.

A daří se vám nešířit nervozitu?

Snažím se je hlavně psychicky uklidnit. Před zápasem jim řeknu, že hrajeme s tím soupeřem a tím, malinko se změní postavení, ale nemluvím o tom, že musíme za každou cenu vyhrát. Koneckonců pro mě jako trenéra je důležitá hlavně hra. Možná to zní blbě, když hrajeme o udržení, ale je to tak. I holkám říkám, že je mi milejší prohrát po dobrém výkonu, než vyhrát a kopat se za uši. Na druhou stranu v naší situaci už tak na krásu koukat nejde, i když třeba porážky se pak daleko líp snášejí. Vloni jsme prohráli na Spartě 1:2 po velmi kvalitním herním projevu, je to určitě lepší, než prohrát 0:7. Je prohra a prohra.

Na závěr trochu odbočme. Mluví se o snaze zvýšit kvalitu v liberecké dívčí akademii, čeho by se měly plány dotýkat?

Podle posledních zpráv se nám podařilo najít společnou řeč s týmem z Krásné Studánky. V minulosti jsme se rozešli ve zlém, teď se dáme znovu dohromady. Byli bychom rádi, kdyby A-tým tvořilo víc libereckých hráček. Odchovaňkyň. Ale jde o plány do budoucna, půjde o běh na dlouhou trať, moc dorostenek nemáme. Chtěli jsme spojení na dlouhou dobu, nebyl zájem, ale teď se věci hnuly. Krásná Studánka dělá svůj program dobře, mají pod sebou mladší žákyně a starší přípravku. Slovan má zase od dorostenek výš včetně béčka.

Takže spolupráce v zásadě hlavně zvýší počty hráček a kvalitu holek v libereckém Slovanu, že?

Ano, od nové sezony by měla platit. Už na jaře se k nám posunuly mladší hráčky do vybraných kategorií. Doufám, že budeme fungovat na podobné bázi jako klučičí akademie.

A co bude hlavním cílem realizačních týmů?

Chceme hrát ve všech kategoriích na špici a dlouhodobě se tam také pohybovat. Už od žákyň předvádět dobrý fotbal, na kterém se jednotně shodneme. Pak navázat v juniorce, která by se mohla dostat do nejvyšší soutěže. No a z hlediska A-týmu se přiblížit špičce ledovce – Spartě a Slavii. Chceme být více konkurenceschopní. Jelikož by se měla rozšiřovat Liga mistryň, a postupovat by do předturnaje mohlo i třetí mužstvo tabulky, cíl je jasný. Pokud by se tato možnost naskytla, určitě bychom ji chtěli využít.