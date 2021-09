„Nálada je skvělá, protože ten cenný bod proti silnému Nizozemsku potvrdil, že hráčky umí hrát těžké zápasy. Dobře jsme zregenerovali, výborné je také to, že jsme se vrátili bez vážnějších zdravotních problémů,“ uvedl asistent trenéra Miroslav Jíra.

České reprezentantky by měly potvrdit roli favorita. "Bude to o tom, abychom co nejdříve vstřelili branku, protože třeba Portugalky se trápily až do 62. minuty, kdy si daly Kypřanky vlastní gól a tím Portugalsko vyhrálo," sdělil dále.

Samotné hráčky se na druhou kvalifikační bitv u těší. Bod z Nizozemska je dostal do pohody. „Pro mě to byl v první řadě neskutečný zážitek, ta atmosféra na stadionu. Důležitý bod, který jsme získaly, což je úplně úžasné. V kvalifikaci bude rozhodovat každý bod, každá maličkost a my jsme jen zdvihly takový ten ukazováček. Je to první výstraha, že se s námi musí počítat a nejsme tu jen do počtu, ale že opravdu chceme, aby o nás svět věděl a chceme se poprat o to, být na velkém turnaji,“ řekla čeká útočnice Lucie Martínková.