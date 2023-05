Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Jiří Věneček (vpravo) manažer kvality a zástupce fotbalového týmu Česká mincovna a.s. | Foto: archiv

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Liberecka, který se uskuteční ve čtvrtek 4. května v Železném Brodě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Jiří Věneček, manažer kvality a zástupce fotbalového týmu Česká mincovna a.s.?

Jaké máte ambice v turnaji?

I když jsme na turnaji nováčci, Česká mincovna se zapojila úplně poprvé, rádi bychom postoupili do bojů o medaile. Hlavně si ale chceme odpoledne užít a s kolegy se poznat i jinak než pracovně.

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Hráči, kteří hrají své soutěže, trénují pravidelně, ale celý tým si zahraje poprvé až na turnaji. Neměli jsme čas ani na jeden společný trénink.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Máme pár mladých hráčů, kteří jsou oporami svých klubů a jdou do toho s námi. Věříme, že by se v poli mohli prosadit a zazářit v turnaji.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Já jsem hrál od čtrnácti do devatenácti let ligové dorostenecké soutěže a za výběry okresu Semily a Východočeského kraje. Ale to už je trochu dávno.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Bohemka (úsměv). Dobře – Slavia.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Lionel Messi.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Určitě Real - Barcelona.