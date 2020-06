Novým účastníkem okresního fotbalového přeboru je FK Mníšek. Jelikož Bulovka si účast ve vyšší soutěži rozmyslela a podala novou přihlášku do III. třídy, sportovně-technická komise podle soutěžního řádu o doplňování soutěží rozhodla o vzetí Mníšku z jižní skupiny III. třídy.

„Je nám to líto, ale po přípravných zápasech jsme zjistili, že by naše kvalita nestačila na vyšší soutěž a navíc několik hráčů by kvůli pracovním povinnostem nemohlo ani pravidelně nastupovat k zápasům,“ uvedl předseda Bulovky Petr Dušek.