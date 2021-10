Rozzuřený dav si na trenéra počkal před Camp Nou. Když Koeman vyjížděl z parkoviště, vrhl se na jeho vůz. Horkokrevní Katalánci obklopili trenérovo audi, bušili do kapoty a řvali vypadni. Po chvíli se Koemanovi podařilo ujet.

Video s útokem na Koemana sdílel twitterový účet Universo FCBarcelona, který má téměř čtvrt milionu followerů a informuje o zákulisním dění v klubu.

„Tato situace musí být zažehnána v zárodku. Není to udržitelné,“ zní popisek tweetu. „Přijde mi škoda vidět takové záběry, které nejsou řešením. Ale dokážu pochopit, že lidé jsou velmi unavení z toho, že se nic nemění. Od hrdiny z Wembley po padoucha…“ odkázal autor domény na rok 1992, kdy Koeman svým přímým kopem rozhodl ve finále ve Wembley o premiérovém triumfu Barcelony v Poháru mistrů evropských zemí, předchůdci dnešní Ligy mistrů.

Klub incident odsoudil. „Ostře odsuzujeme arogantní chování skupiny fanoušků, kterému musel Ronald Koeman čelit při odjezdu z Camp Nou. Uděláme bezpečnostní a disciplinární opatření, aby se v budoucnu něco podobné už neopakovalo.“

Jakou kouč je Koeman podepsaný pod tristním startem Barcelony do sezony. Katalánci prohráli druhý ligový duel z posledních tří a jsou devátý. Koeman se stal teprve druhým koučem Barcelony v historii, který prohrál svá první tři El Clásica. Barcelona navíc nebodovala ve čtvrtém ligovém střetu s Realem po sobě.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.