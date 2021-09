S úsměvem nakráčel Ronaldo po boku Juana Maty na plochu tréninkového centra United v Carringtonu. Na detailních záběrech klubové televize je vidět, že ho dobrá nálada neopustila ani během tréninku. „Jsem tu, abych vyhrával,“ vyhlásil hned po návratu do milovaného klubu.

Ronaldo podepsal s United dvouletý kontrakt na konci srpna. Do tréninkového procesu se zapojil po pětidenní izolaci po návratu z reprezentačního srazu Portugalska. Obnovenou premiéru na Old Trafford by měl zažít v sobotním utkání proti Newcastlu.

Zdroj: Youtube

Elegán z Madeiry během svého prvního angažmá v Manchesteru mezi roky 2003 až 2009 vyhrál třikrát Premier League a dvakrát Ligu mistrů. V dresu Rudých ďáblů taky získal první ze svých pěti Zlatých míčů.