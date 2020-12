Rekord. Slavia a Sparta v době koronaviru lákají, "udělat" zápas je dražší

/UVNITŘ SLEDOVANOST ŠLÁGRŮ v letech 2019 a 2020/ Svým způsobem je to rekord v historii českého sportu. Na fotbalové střetnutí Sparta vs. Slavia se na začátku prosince dívalo víc než půl milionu lidí. Aby tolik fanoušků přilákal placený sportovní přenos, to tu ještě nebylo.

Dezinfekce kvůli obavám z koronaviru? To je téma pro fotbalisty, funkcionáře i televize | Foto: Deník/Michal Fanta

Samozřejmě za to může současná situace. Kvůli koronaviru se jen tak někdo na tribunu nedostane. Utkání – když se hrají – tak bez diváků. A lační fanoušci musejí vzít zavděk zprostředkovanou atmosférou. Sezona po sezoně. Kdo a kdy vládl českému fotbalu? Přečíst článek › Nejvíce fotbalu je teď na placené stanici O2 TV Sport. Právě tady padl onen rekord. Ale pokud si říkáte, že je to pro firmu miliardáře Petra Kellnera geniální byznys, pak čtěte dál (pod infografikou) a nechte se vyvést z omylu. Zdroj: Deník Dezinfekce ozonem Snadné to v době pandemie nemá ani televize. Zaprvé: náklady na výrobu jednoho přenosu šly nahoru. „Kompletní zajištění jednoho atraktivního zápasu (tj. třeba právě derby) nás teď stojí až 300 tisíc korun,“ řekl šéf O2 TV Sport Marek Kindernay. Platí se pravidelné testy kameramanů, reportérů nebo techniků. Žádná idylka. K tomu připočtěte dezinfekci. Nikoliv tu imaginární, s jakou přišli činovníci z fotbalové asociace. Televizní společnost čistí třeba i přenosový vůz a prostor, kde sedí videorozhodčí. „Jednou týdně to děláme ozonem,“ dodal Kindernay. Manažer Kolář o přestupech a covidu: To jsme ještě nezažili, ani Real neutrácel Přečíst článek › Zadruhé: více diváků znamená větší nároky. Bývalo zvykem, že televizi v exponovaných časech (utkáních) kritizovaly stovky naštvaných diváků, jimž vypadl obraz, zvuk… Teď už jsou problémy méně časté. Fotbal porazil zprávy Ale zpět k zajímavostem z televizní dílny. Zájem (především o fotbal) je tak velký, že šokuje i analytiky. Měření ze set top boxů (myšleno v domácnostech, kde si lidé předplatili službu O2 TV) ukázalo, že šlágry porážejí jiné, dřívější stálice. Tak třeba zmíněné derby sledovalo víc lidí než Televizní noviny, hlavní zpravodajskou relaci Novy. Sázka na sport se zkrátka vyplácí. Navíc v letošní sezoně má fotbalová liga pouze krátkou zimní přestávku. Už v půlce ledna začne blázinec nanovo.

