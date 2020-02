Opava ale více než poločas odolávala. Čím vám dělala největší problémy?

Nebylo jednoduché dostávat se do její defenzivy. Byli dobře připraveni. Zavírali nám krajní prostory, kde chceme hrát. Vypracovali si i nebezpečné závary. Věřili jsme ale, že s přibývajícím časem to bude hrát do karet nám. Věděli jsme, že máme natrénováno a že nějaký gól tam určitě padne.

Pomohl vám hodně vedoucí gól Beauguela?

Ulevilo se nám. Kalvy (Kalvach) to dal skvěle na první tyč, jak to trénujeme, a Bogy (Beauguel) stál tam, kde má. Povzbudilo nás to.

Je výhra v prvním kole důležitá i s ohledem na zaváhání Sparty a Slavie?

Jeli jsme sem s tím, že musíme vyhrát. To se nám povedlo, je to super začátek.

A Spartě jste hned v úvodu jara utekli na rozdíl osmi bodů.

Já se přiznám, že jsem ani nevěděl, jaký tam byl rozdíl. Je super, že máme teď osm bodů k dobru, ale může se cokoliv změnit. Hraje se ještě nadstavba, zápasů bude spousta. Každopádně je to dobré mít nějaký polštář a koukat se v tabulce spíš nahoru.

Byla to premiéra nejen pro vás, ale i pro trenéra Adriána Guľu. I z toho pohledu šlo o důležitý výsledek?

Určitě bylo hodně důležité začít vítězně. Umím si představit, jaké by to bylo zklamání pro všechny, kdybychom tady remizovali nebo prohráli.

Jak jste se cítil vy osobně?

V první půli to nebylo úplně ono, těžko jsem si hledal prostor. Pořád jsem hledal způsob, jak Opavu překonat. Nebyl jsem na balonu tolik, jak bych chtěl. Snažil jsem se vyhovět si s kluky ve středu hřiště a otevírat jim prostor.

Dva góly vstřeli Jean-David Beauguel. Jak to hodnotíte?

Jsem za něj hodně rád, protože se pořád omílalo, kdo nahradí Krmiho (Michaela Krmenčíka). Proto je dobře, že hned v prvním zápase potvrdil, že by mohl být tím pravým. Dařilo se mu už v přípravě, tady na to jenom navázal.

Říkali jste si o přestávce, že ho musíte více hledat?

Ano, chceme posílat víc balonů do vápna. Proč nevyužít hráče s takovou postavou? Ve druhém poločase si dvakrát našel centr a dal dva góly. Pro příště víme, že je třeba posílat tam balony klidně i naslepo.

Je pro vás důležité zjištění, že se dokážete dostat do mužstva, které hraje v hlubokém bloku?

Takhle to bude asi ve většině případů v lize. Proti Plzni tak hraje skoro každý. Je dobře, že jsme to zvládli.



V závěru po vaší střele skóroval Kopic. Nevěřil jste, že to tam padne vám?

No, věřil jsem, že dám gól já. Ale brankář to vyrazil, naštěstí tam Kopic dobře předvídal a už to uklízel do prázdné branky. Tak mám aspoň přihrávku. (úsměv)