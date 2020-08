Poslední sezonu odehrál český reprezentant v Lipsku, kde stihl během osmadvaceti zápasů nastřílet deset branek. V třetím týmu uplynulého bundesligového ročníku však pokračovat nebude a putoval zpět do AS Řím. Přesto je ve hře, že by mohl znovu nabrat opačný kurz a vrátit se k našim západním sousedům. Italští fotbaloví novináři Gianluca di Marzio a Fabrizio Romano totiž přišli s tím, že se o pražského rodáka zajímá Bayer Leverkusen.

Pokud by vše klaplo, zařadil by se Schick do špičky letošních nejcennějších příchodů do Bundesligy. Snad jen po Leroyi Saném, jenž vyměnil Manchester City za mnichovský Bayern.

Nákladné nákupy

Leverkusen si může dovolit nákladné nákupy. Vždyť právě finalizuje přestup Kaie Havertze do Chelsea, což by mohlo pokladnu německého celku obohatit cca o 80 milionů eur. Pokud by následně získal čtyřiadvacetiletého semifinalistu posledního ročníku Ligy mistrů, šlo by o druhého nejdražšího hráče klubové historie. Hned za Keremem Demirbayem, který přišel s Hoffenheimu za 32 milionů eur.

Bayer už prý na dnešek chystá jednání s hráčovým agentem Pavlem Paskou. Musí si pospíšit, protože není jediným zájemcem o hráčovy služby. Po Schickovi pokukuje třeba i berlínská Hertha či zástupce Premier League, konkrétně Fulham.