Zášť však necítí, postup do předkola Konferenční ligy moravskému klubu přeje. I když vnímá, že se klub po jeho odchodu v říjnu 2018 vydal jinou cestou.

„Umístění ani herní projev pro mě není překvapením. Víc mě zaráží radikální změna kurzu, odklonění od koncepce, které Slovácko celou dobu razilo,“ říká bývalý reprezentant.

Co má na mysli?

Především koncepční práci s perspektivními mladíky a zabudovávání odchovanců či hráčů z regionu do prvního mužstva.

„Po mém odchodu klub angažoval finančně nadstandardní hráče, jako jsou Kadlec, Petržela nebo Kliment. I díky nim má Slovácko jedno z nejstarších mužstev v lize, byť samozřejmě Honza Kliment není ještě tak starý,“ říká.

A právě zkušenosti nejen zmiňovaných borců, ale i Kalabišky, Reinberka, Hofmanna či Daníčka, podle třiašedesátiletého odborníka nakonec vrátily regionální klub po dlouhých osmnácti letech do evropských pohárů.

„Souhlasím, že právě převrácení priorit, které klub dřív měl, přineslo zasloužený úspěch,“ pronesl.

Také Levý oceňuje a vyzdvihuje práci hlavního trenéra Martina Svědíka. „Kterého jsem mimochodem klubu doporučil já,“ podotýká s úsměvem.

Nezapomíná však ani na hráče. „Mají kvalitu. Za sebou spoustu odehraných zápasů v lize, nasbírané zkušenosti v zahraničí,“ upozorňuje.

Mistr ligy s pražskými Bohemians z roku 1983 a semifinalista Poháru UEFA si myslí, že by celek z Uherského Hradiště se současným kádrem nemusel mít problémy ani v Evropě.

„Samozřejmě vždycky záleží především na vylosování. Pokud bude mít štěstí na soupeře, může dojít dál. I když probojovat se třeba do základní skupiny bude nesmírně složité,“ míní.

Důležitým faktorem také budou letní změny v mančaftu. Pokud dojde k výprodeji, bude těžké dlouholeté opory nahradit.

Na odchodu je Hofmann s Klimentem, výbornou sezonu za sebou mají i další fotbalisté Slovácka.

„Sadílek asi bude chtít jít někam, aby se vyrovnal bráchovi. Ale takový Marek Havlík je hodně spjatý s klubem, podle mě zůstane. Pokud vám ale vypadne stoper, důležitý záložník a gólový útočník, vždycky je těžké to nehradit,“ říká.

Podle Levého celek z Uherského Hradiště v následujících letech čeká kompletní přebudování a omlazení týmu.

„V mužstvu je hodně třicátníků, které nebude jednoduché hned nahradit, což jsme viděli v minulosti, kdy se hrálo jenom s mladými kluky a ty sezony vždycky byly hodně složité,“ pamatuje si dobře. „V tomto ohledu čeká trenéry i celý klub hodně práce,“ myslí si.

„Samozřejmě nikoho neodepisuji. Životnost hráčů je v současnosti delší než tomu bylo dřív. V žádném klubu se to ale nesmí podcenit. Uvidíme, jak to půjde ve Slovácku dál,“ rád si počká na další sezony.

I když pražský rodák strávil v Uherském Hradišti dohromady skoro tři roky, v kontaktu s nikým z klubu není.

„Samozřejmě si můžu kdykoliv zavolat s Milanem Petrželou, kterého jsem trénoval v Plzni nebo s jinými kluky, ale s nikým z realizačního týmu nebo z vedení si nepíšu ani nevolám,“ přiznává.

Konec ve Slovácku ani po dvou a půl letech úplně nevstřebal. „Mě hlavně mrzí, jakým způsobem k tomu našemu rozchodu došlo. Nechci nikoho hanět, je to na delší povídání, ale když to shrnu, tak mě vadí, když mi někdo lže do očí, což se mi stalo. I proto po žádném kontaktu s nikým z vedení klubu netoužím,“ přiznává.

Bývalý kouč Slovácka, Plzně nebo Zlína, který spoustu let prožil v zahraničí, nyní pracuje pro jednu zahraniční fotbalovou firmu.

Na starosti má skautink, vyhledávání hráčů, což v současné době pandemie koronaviru není vůbec jednoduché. „Odpadlo mi cestování po zahraničí,“ vysvětluje.

Levého zaměstnavatel totiž vlastní hned několik klubů po Evropě.

„Některé působí v nejlepších soutěžích, zbytek je v průměrných evropských ligách. Pro ně vyhledávám hráče. Ale máme i v Africe různé akademie,“ líčí.

Nyní se ale na třetí největší kontinent nedostane, takže mladé hráče sleduje hlavně na videu. „Ale věřím, že až se situace ještě zlepší a nařízení trošku rozvolní, spolupráce se ještě zintenzivní,“ přeje si.

Kvůli pandemii navíc přišel o možnost trénovat v zahraničí. „Už po odchodu ze Slovácka jsem měl určité nabídky. Abych na to kývl, muselo by mi to dávat smysl. Později mě oslovily další dva kluby, které se ale nakonec rozhodly, že nepůjdou do žádného rizika a raději sáhly po domácích trenérem, což je ale logické. Na nedostatek práce si však stěžovat nemůžu,“ zakončuje povídání.