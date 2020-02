Do městečka na severovýchodě Bulharska přijede třetí tým italské ligy Inter Milán s věhlasným koučem Antoniem Contem a s takovými hvězdami v sestavě, jakými jsou Alexis Sanchez, Lukaku nebo Slovák Škriniar. Zápas se hraje v Ludogorec Areně ve čtvrtek od 19 hodin a přímý přenos vysílá ČT sport.

„Čeká nás velmi ambiciózní tým. Ale my chceme uhrát co nejlepší výsledek pro odvetu,“ uvedl Pavel Vrba v telefonickém rozhovoru pro Deník. Mluvil také o životě v Bulharsku, kabině složené z hráčů několika národností a přiznal, že dál bedlivě sleduje plzeňskou Viktorii.

Do Čech se chystá až v reprezentační pauze. „Máme teď nabitý program, hrajeme ligu, v Evropě i bulharský pohár,“ doplnil 56letý kouč, který vedl i českou reprezentaci, slovenskou Žilinu a ruskou Machačkalu.

Nakolik se dá říct, že už jste se v Bulharsku zabydlel?

My jsme si toho tady zatím moc neužili, prakticky celý leden jsme strávili na soustředěních v Turecku. Teprve posledních čtrnáct dnů si pomaličku zvykáme na Bulharsko, na město.

Je tam něco, co vás v nové zemi zaskočilo?

Ani ne, podmínky pro fotbal jsou tady velice dobré a hlavně kvůli tomu jsme tady.

Bydlíte přímo v Razgradu?

Ano, je to menší město. Asi jako Klatovy, moc na prohlížení toho tady není. Všude to máme pět minut, v centru už se celkem vyznáme. (úsměv)

Zato v týmu máte pořádný babylon národností. Jaká je úřední řeč v kabině?

Mluví se tam bulharsky, anglicky a portugalsky. To jsou tři jazyky, které se v kabině nejvíc objevují. Já komunikuju hlavně v ruštině, trošku v angličtině, máme i překladatele. Určitě to bude časem lepší a lepší.

Do jaké míry se Razgrad změnil v zimě?

Přišel jen Brazilec Cauly, který má zkušenosti z bundesligy. Jinak je kádr stejný jako na podzim. Ale Ludogorec je natolik ekonomicky silný klub, že případné doplnění by nebyl problém.

Mluvilo se i o Jakubu Brabcovi z plzeňské Viktorie…

Jednu dobu to téma bylo. Klub dokonce poslal do Plzně nabídku, ale pro Viktorku asi nebyla zajímavá.

Je po fotbalové stránce bulharská liga srovnatelná s tou českou?

Řekl bych, že první tři čtyři mužstva tabulky mají velkou kvalitu, ale na nějaké hlubší hodnocení soutěže je ještě brzy, máme za sebou teprve jednou soutěžní utkání.

A v něm jste v bulharské lize porazili Botev Vraca 6:0. Byl to vůbec soupeř, který by vás mohl prověřit směrem ke čtvrtečnímu zápasu Evropské ligy s Interem Milán…

To se vůbec nedá srovnat, Botev je předposlední v bulharské lize a Inter momentálně ještě pořád hraje v Itálii o titul. Ten rozdíl ve výkonnosti je hodně veliký.

Bylo to, že Razgrad hraje evropské poháry pro vás důležitým faktorem při volbě angažmá?

Stoprocentně, byl to hlavní důvod. Razgrad hrává pravidelně skupinu Champions League nebo aspoň Evropské ligy. Proto jsem se rozhodl přijmout jeho nabídku.

Přijde mi, že ambice Ludogorce jsou ještě malinko vyšší, než jste byl zvyklý z Plzně?

Co se týče Razgradu, ten má ambice nejvyšší. Ale to je srovnatelné s Plzní, tam to bylo podobné. A jestli někdo tvrdí opak, tak to není pravda.

Před vámi teď s Razgradem stojí v Evropské lize Inter Milán, italský gigant, nebylo by troufalé s takovým týmem pomýšlet na postup?

O tom se můžeme bavit až po prvním zápase, v němž chceme uhrát co nejlepší výsledek. Z možných soupeřů, kteří byli v osudí, je to asi jeden z těch nejtěžších. Možná jsou trošku zklamaní, že nepostoupili z těžké skupiny v Champions League, ale budou si to chtít vynahradit v Evropské lize.

Může vám osobně pomoct, že ve skupině Ligy mistrů hrál s pražskou Slavií, že ho máte nakoukaný?

Díval jsem se na ty zápasy, ale my se spíš věnujeme utkáním, která hrají teď v jarní části italské ligy. Z toho budeme vycházet.

Takže ani kolegu Trpišovského jste nekontaktoval?

Ale jo, když jsem se dozvěděl soupeře, telefonovali jsme spolu. Poskytl mi veškeré informace.

Berete vy osobně ten zápas jinak? Přece jen povedete v Evropě jiný tým než Plzeň…

(usměje se) To nevím. Samozřejmě, že už to beru jinak, než když šlo o moje první zápasy v pohárové Evropě. Ale je mi jasné, že nás čeká mimořádné dvojutkání a velmi ambiciózní soupeř.

Jaký je v Bulharsku divácký zájem?

Na Inter je vyprodáno (kapacita stadionu je 8000 míst – pozn. aut.), ale na ligu to je složitější. Nechodí zdaleka tolik lidí jako v Plzni.

Stejně jako v Bulharsku začala liga o víkendu i v Česku, měl jste možnost sledovat plzeňskou Viktorii?

Viděl jsem až druhý poločas utkání v Opavě, protože jsme měli trénink. Plzeň je moje srdeční záležitost, budu ji sledovat i nadále.