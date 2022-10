Předvánoční fotbalový šampionát? Katar se v mnoha ohledech zcela vymyká

„Je důležité se s nimi zkoordinovat, oznámit jim, že je to mexická tradice a je možné, že nic neřeknou, nebo řeknou: Sundejte je, prosím. Proto se raději doporučuje masky nenosit. Nezapomínejme, že jsme ve složité oblasti, na Středním východě,“ oznámil Zagbe.

Ztraceno v překladu?

Nejspíš ale došlo jen k nedorozumění. Možná něco zůstalo ztraceno v překladu. Podle organizátorů mistrovství světa totiž neexistuje pravidlo, které by nošení masek na stadionu zakazovalo. A ani se nic takového nechystají aplikovat.

„Nebyly stanoveny ani sděleny žádné zásady, které by říkaly, že fanouškům nebude dovoleno nosit celoobličejové masky, jako jsou slavné mexické wrestlingové masky, na žádném ze stadionů mistrovství světa v Kataru nebo na jiných místech v zemi,“ odvětili organizátoři na dotaz Reuters s tím, že masky budou muset být sundány z bezpečnostních důvodů při vstupu na stadion.

Mexičtí fanoušci se umí rozparádit:

Zdroj: Youtube

Mexiko se ve skupině C utkání s Polskem, Argentinou a Saúdskou Arábií. FIFA očekává, že Mexiko bude mít v dějišti turnaje nejpočetnější zástup fanoušků ze všech účastníků šampionátu. Návštěvníci by se neměli snažit „propašovat“ do Kataru oblíbenou tequilu. Vozit do země v Perském zálivu alkohol je zakázáno, stejně tak jeho konzumace na veřejnosti.

V Kataru jsou však na opilé fanoušky připraveni, proto zřídí jakési mobilní záchytky. Lidé, kteří se příliš posilní alkoholem, zůstanou pod dohledem pořadatelů, dokud nevystřízliví.

„Je v plánu zřídit taková místa pro lidi, kteří požijí nadměrné množství alkoholu. Považuji to za dobrý nápad, ostatní fanoušci nebudou těmito lidmi obtěžováni,“ nechal se slyšet výkonný ředitel organizačního týmu Násir Al Chátir. Alkohol se nebude prodávat na tribunách během zápasů, ale pouze u stadionů ve speciálních zónách.

Al Chátir také ujistil, že v Kataru budou na šampionátu vítáni i členové LGBT komunity. V převážně muslimském Kataru je homosexualita trestná.