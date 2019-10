Vaněk je odchovanec Zbrojovky, ovšem v osmnácti letech přestoupil do pražské Slavie, v jejímž dresu si připsal prvoligový debut. Paradoxně proti Brnu a vyhrál 3:1.

Dres áčka Zbrojovky poprvé oblékl až v devětadvaceti letech a pomohl k domácí výhře 2:0 v derby s Líšní. „V Brně jsem od mládeže nebyl, přitom je to můj domov. Vidina toho, že můžu klubu pomoct, mě láká. U nás jsem vyhrál ligu, pohár i Superpohár, jen druhou ligu ještě ne. To mi chybí,“ culil se Vaněk.

Osminásobný český reprezentant od počátku svého angažmá ukazuje úroveň, kterou převyšuje FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU. Ve čtyřech utkáních vstřelil dva góly a na dva přihrál. „U mě to bylo o fyzičce, pořád jsem trénoval, ale zápasové vytížení jsem neměl. Dostávám se do toho, cítím se lépe a myslím, že se to ještě zvedne,“ vyhlížel fotbalista, jenž v Brně obléká dres s číslem 90.

Vaněk si jméno udělal při angažmá v Jablonci, kde strávil tři povedené sezony, vybojoval pohár i Superpohár. Odtud zamířil do tureckého Kayserisporu, kde však strávil pouze půl roku, protože klub sestoupil. Dvě sezony nosil dres Viktorie Plzeň, s níž slavil dva mistrovské tituly a také získal Superpohár. Poslední tři ročníky pak nastupoval v ruské Ufě. „V poslední sezoně jsem moc nehrál, tým se omladil, skončilo víc hráčů než jen já. Klub se vydal jinou cestou, strávil jsem tam tři hezké roky, naučil se jazyk,“ popsal loučení s Ruskem.

Stín aféry

Ondřej Vaněk předloni s dalším reprezentantem a hráčem Plzně Janem Kopicem figuroval jako svědek v případu dvojice mužů, kteří byli obžalováni z distribuce drog.



Vaněk si podle obžaloby drogy kupoval, v policejním vyšetřování to odmítl. „Budu mít napořád vroubek, ale nezabývám se minulostí. Nevracím se k tomu, co bylo. Nejlepší odpověď je na hřišti,“ řekl Vaněk.

Od konce srpna pak trénoval se Zbrojovkou, čekal na zahraniční angažmá, ovšem nakonec přijal atraktivní nabídku z klubu, v němž vyrostl. „Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že posila do středu hřiště bude Ondra, nevěřím. Samozřejmě jsem za něho rád,“ rozplýval se trenér Pavel Šustr.

Zbrojovka po úvodním tápání potřebovala motor záložní řady a ve Vaňkovi ho našla. S ním v sestavě vyhrála tři z posledních čtyř utkání a před reprezentační pauzou se posunula na pátou příčku (sedm bodů za vedoucí Pardubice). „Na týmu ležela deka, plno kluků není zvyklých hrát pod tlakem. Myslím, že v utkání s Hradcem (výhra 2:1 pozn. red.) jsme to nastartovali. Je to hlavně o hlavách,“ povídal Vaněk.

Zvyká si na víc faulů

Ve druhé lize si zvyká na jinou úroveň soutěže i větší pozornost soupeřů. „Soutěže se někdy liší kvalitou a výběrem řešení, ale tempo se mi zdá úplně stejné. Hráči na mě možná dělají víc faulů, ale s tím jsem do toho šel a musím si poradit,“ mávl rukou nad důrazem soků.

Pochvaluje si spolupráci s koučem Šustrem, jemuž kdysi v brněnské mládeži podával balony při utkáních áčka. „Bavíme se spolu hodně a jsem rád, že se zajímá o názory hráčů. Chce po mně góly, standardky. Dokud to budu plnit, není důvod něco měnit,“ uvědomil si Vaněk.