Šedesátiletý rodák z obce Dolné Kočkovce na Slovensku tvrdí, že se snažil práci vykonávat s nejlepším svědomím. Ale… O změně nominací na popud Romana Berbra ani zmínka. Stejně tak neosvětlil, co vše se probíralo na schůzkách s dalšími obviněnými: Romanem Rogozem a Michalem Káníkem.

Přinášíme celé znění dopisu, kterým se Jozef Chovanec rozloučil s fotbalovým prostředím.

Vážení fotbaloví přátelé,



dovolte mi, abych touto formou reagoval na četné mediální dotazy, a zároveň se a Vámi mohl rozloučit poté, co v pondělí 19. října Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky odvolal čtyři z pěti členů Komise rozhodčích (KR) FAČR a také mě – jako jejího předsedu. Toto rozhodnutí plně respektuji, byť mě velmi mrzí, za jakých okolností k němu došlo. Ve funkci předsedy KR FAČR jsem působil od léta roku 2018, a přestože jsem byl velmi dlouho součástí domácího fotbalového prostředí jako hráč, reprezentant, trenér či člen klubového sportovního vedení, prostředí komunity rozhodčích a vedení jejich elitního týmu na úrovni profesionálních soutěží pro mě znamenalo zcela novou výzvu.



Svoji práci jsem se i s pomocí kolegů snažil vykonávat s tím nejlepším svědomím a rovným přístupem ke všem – jak samotným rozhodčím, tak domácím klubům, kterým bych i tímto rád vyjádřil upřímný dík za více než dva roky trvající spolupráci a vzájemný respekt při mnoha setkáních.



Za celou tuto moji etapu v KR, došlo, za výrazného přispění Ligové fotbalové asociace (LFA) a FAČR, k významnému posunu projektu videorozhodčích (VAR) do zápasů domácí profesionální scény a také k doškolení potřebného počtu rozhodčích tak, aby česká nejvyšší scéna mohla v dostupné době v režimu VAR absolvovat všechny zápasy v rámci celého ligového kola. V době, kdy jsem předsedal komisi, dostala v nejvyšší soutěži šanci řada mladých a talentovaných rozhodčích a někteří z nich byli posunuti až na mezinárodní listinu FIFA, kde mohou dělat další výkonnostní progres.



Všem rozhodčím jsme ve své funkci vždy vyjadřoval maximální podporu a s kolegy v KR se snažil dělat všechno pro to, aby měli optimální podmínky pro práci a svůj další růst. Ranilo mě, že několik jmen z listiny pro profesionální soutěže je nyní spojeno v souvislosti s policejním vyšetřováním.



Ve své funkci končím za úplně jiných okolností, než si kdokoliv z nás uměl představit. I tak bych chtěl touto formou ještě jednou poděkovat za spolupráci všem kolegům z komise, FAČR, LFA a znovu také všem domácím klubům. Považoval jsem za čest, že mohu KR vést. Zároveň přeji hodně energie, entuziasmu a štěstí našim nástupcům.“



Dovolte mi také na závěr, abych poděkoval za korektní vzájemnou spolupráci po dobu více než dvou let, také Vám – zástupcům médií.



Se srdečným pozdravem,

Jozef Chovanec