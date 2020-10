"Může za to pandemie," řekl38letý brankář v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která jej zastupuje. "Samozřejmě v současnosti máme brankářů dost, ale člověk nikdy neví," dodal odchovanec Plzně, který prošel Blšany, Spartou a Rennes.

Čech ukončil kariéru v roce 2019 jako hráč Arsenalu. Ihned poté se přesunul zpět do Chelsea, kde vykonává funkci technického ředitele.

Jak je pravděpodobná varianta, že byste se objevil v zápase nebo na lavičce?

Pravděpodobnost je malá, ale může se stát, že někteří hráči se zraní, jiní se budou muset izolovat a v dnešních dnech, kdy je zápasů hodně a hodně se cestuje, tak tam ta malá pravděpodobnost zkrátka je. Nechceme riskovat, že bychom pak měli problémy s tím, abychom zápasy dohráli. I přesto, že je to nouzová varianta a pravděpodobnost velice malá, chceme být pojištění.

Bilance v sezoně 2020/2021

Chelsea je po pěti kolech osmá. Letos prohrála zatím jen jednou - s Liverpoolem.

Troufnul byste si postavit se do branky? V jaké jste kondici a jak často s týmem trénujete?

Věřím, že bych ten zápas zvládnul, jelikož trénuji a udržuji se v kondici, a navíc v průběhu letošního roku, kdy se vytvářely bubliny a lidé se nemohli mísit, tak jsem s týmem trénoval. Pokud by opravdu došlo na to, že bych musel zápas odehrát, tak bych to zvládnul.

Čtvrtý brankář

V tuto chvíli má áčko tři "hlavní" brankáře. Dres s 1 nosí Kepa, 16 si vybral novic Edouard Mendy, a 13 patří Willymu Caballerovi. Mimochodem, ten je o rok starší než Petr Čech!

Probíhaly na toto téma nějaké vtípky například s koučem a vaším bývalým spoluhráčem Frankem Lampardem?

Největší slovo má trenér, který rozhoduje, kdo na soupisku jde a nejde a jaké jsou nouzové varianty a možnosti. Nakonec to byl vlastně i jeho nápad, že když už s týmem trénuji, tak by bylo rozumné mě pro jakýsi nouzový případ napsat, i když samozřejmě doufáme, že to nebudeme potřebovat.

Číslo 39 je odkazem na vaši hokejovou kariéru?

Bylo to tím, že jsem potřeboval volné číslo a ze všech čísel bylo volné to, se kterým hraju hokejové zápasy. Takže jsem neměnil a vybral si ho taky.