V baráži po remízách 3:3 a 0:0 neuspěla brněnská Zbrojovka, záchranu slavila Příbram. „Jarda (příbramský boss Jaroslav Starka – pozn. red.) je nadšený, pozdravuje tě. A Brno jim může vylízat p…l, za Humpolcem stejně končí dálnice,“ citovala ze spisu MF DNES Berbra, jenž den po utkání telefonoval s rozhodčím Petrem Ardeleanuem.

Ten se po odvetném utkání v Příbrami dočkal trestu a v delegaci rozhodčích pro první ligu se objevoval výhradně jako VAR. Poprvé jako hlavní arbitr figuroval až v zápase Opava – Bohemians letos 3. června. „Čtu jeho výroky v médiích, že lidi určitě viděli, že neudělal nic špatného. Přitom nás hned od začátku do ničeho nepustil. Jen co jsme přešli půlku, pískal útočný faul. Vysmíval se mi v některých momentech přímo na hřišti,“ uvedl pro Deník Rovnost tehdejší kapitán Zbrojovky Lukáš Magera, jenž při domácí remíze 3:3 vstřelil dvě branky.

Stejně jako úvodní zápas i odvetu nakonec tehdy vysílala televize v přímém přenosu. „Myslel jsem, že když u toho budou kamery, že to nebude až tak moc okaté a rozhodčí si dá zkrátka bacha. Už před tím dvojzápasem jsme si totiž říkali, co nás může srážet, když chytneme Příbram. Bohužel se to nakonec naplnilo,“ hlesl autor devětapadesáti gólů v české nejvyšší soutěži.

Opavský rodák přestoupil do Zbrojovky v létě 2018 z Mladé Boleslavi, po roce a půl odešel do celku Zápy ve třetí lize.

„Přicházel jsem do Brna s tím, že mu pomůžu vrátit se do první ligy. To se mi bohužel nepodařilo. Teď jsem rád, že se věci daly do pohybu. Ať si klidně říká, že zápas neovlivnil. Snad ale všechno vyplyne na povrch a doufám, že dostane to, co si zaslouží,“ přál si Magera.

Zbrojovka postoupila do první ligy hned v první sezoně po neúspěšné baráži s Příbramí. Nejvyšší soutěž totiž byla rozšířena na 18 týmů (nikdo nesestupoval).