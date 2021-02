Slovácko protáhlo ligovou neporazitelnost už na devět utkání, z toho osmkrát vyhrál. Naopak Jablonec nezvítězil čtyři kola v řadě.

"Je to kruté, ale tahali jsme za kratší konec, Slovácko vyhrálo zaslouženě," uznal trenér Jablonce Petr Rada. "Chybělo mi nasazení, byli jsme všude pozdě. Tohle jsme dřív nedělali a teď to děláme. Teď nám to nejde tak, jak bychom si představovali. Musíme se zkoncentrovat a soustředit se dál."

Za prvním vítězstvím nad Jabloncem od března 2002 nasměroval hosty v nastavení prvního poločasu Petržela, který hostoval na Střelnici v sezoně 2006/07. Šikovný rychlík si narazil míč s Jurečkou a překonal gólmana Hanuše.

"Minuta do konce a my zaspíme zase takovou situaci. Nedostoupíme hráče, to je prostě špatně, je to už po několikáté. Hráči musí změnit myšlení," zlobil se Rada. "O poločase jsem zvýšil hlas."

Snahu Jablonce o vyrovnání zhatil zkrat domácího Jovoviće, který v 55. minutě šlápl protihráči na koleno a na základě videa uviděl červenou kartu. Hned v 68. minutě využil přesilovku Kliment a deset minut před koncem dorazil oslabené domácí parádní střelou do šibenice Cicilia.

"Zabrzdilo nás vyloučení Jovoviće. Faul byl jasnej, proti tomu jsem neprotestoval, ale co to tam bylo za výhodu? Je zbytečné se k tomu vracet. Ten moment byl rozhodující," řekl Rada.

Slovácko tak na Střelnici napravilo dojem z posledního utkání, kdy si odtud odvezlo debakl 0:6.

"Poslední náš zápas tady na Střelnici pro nás dopadl katastrofálně, i tohle jsme chtěli odčinit. Za mě velká pochvala pro tým, vyhrát v Jablonci 3:0 se hodně cení,“ uvedl kouč Slovácka Martin Svědík, kterého těší famózní jízda jeho týmu. "My se nedíváme na tabulku, chtěli jsme tu uspět a udělali jsme pro to maximum. Budeme se snažit na těchto místech zůstat.“

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 0:3 (0:1)

Branky: 45.+1 Petržela, 68. Kliment, 79. Cicilia. Rozhodčí: Hocek - Dobrovolný, Hock - Berka (video). ŽK: Hofmann, Kadlec, Jurečka (všichni Slovácko). ČK: 55. Jovovič (Jablonec). Bez diváků.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Kratochvíl (46. Pleštil), Schranz (79. Podaný), Kubista (46. R. Hrubý), Jovovič - Doležal. Trenér: Rada.

Slovácko: Nemrava - Šimko, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček - Petržela (80. Rezek), Havlík (89. Kubala), Sadílek (70. Kohút), Jurečka (80. Reinberk) - Kliment (70. Cicilia). Trenér: Svědík