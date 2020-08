Utkání možná ovlivnila ještě jedna situace. V závěru prvního poločasu svedl liberecký záložník Jakub Hromada souboj s olomouckým Nešporem, který se po Hromadovi ohnal loktem. Rozhodčí ovšem udělil jen žlutou kartu. „Za mě to byla jasná červená,“ je přesvědčen Hromada.

Jak byste zhodnotil duel v Olomouci?

Start do zápasu nebyl z naší strany optimální. Chtěli jsme hru co nejvíce zjednodušit, když máme nový tým. Postupně si to sedá. Chtěli jsme hrát poctivě, ale podle mého názoru jsme byli příliš ustrašeni. Z toho pak pramenil i první gól. Paradoxně jsme si mysleli, že budeme mít při standardkách navrch. Pak jsme trochu nabrali odvahu a také jsme si vypracovali pár šancí. Měli jsme v první půli dvě zajímavé střely od Honzy Mikuly a Martina Koscelníka. Druhá část už byla hra nahoru dolů. Olomouc byla o ten jeden gól lepší. Musíme dát hlavy nahoru a připravit se na Plzeň.

Souhlasíte, že se zápas lámal neproměněnou penaltou za stavu 1:0 pro Sigmu?

Je to škoda. Myslím, že Kamso Mara v minulé sezoně všechny proměnil. To se stane. I jiní hráči v dnešní době penalty neproměňují. Kamila je třeba povzbudit a jít do dalšího utkání. Kdybychom dali na 1:1, tak jsme si bodík odsud mohli odvézt. Kamso ale penaltu bohužel nedal.

Na konci prvního poločasu jste se dostal do konfliktu s Nešporem, po němž olomoucký hráč dostal jen žlutou kartu. Jak jste viděl tuto situaci?

Hned jsem říkal panu rozhodčímu, že za mě je to jasná červená. Přiznám se, že i já a další hráči občas nějaký souboj přifilmujeme, což není pro oko diváka to pravé ořechové, ale v tomto případě mi tam Nešpor loket dal. Úplně zbytečně. Po zápase navíc poděkoval panu rozhodčímu za to, že ho nevyloučil. Možná, že by se pak duel vyvíjel jinak, kdyby přišla červená karta.