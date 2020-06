Fotbalisté Liberce a Jablonce budou ještě spolu se Spartou na dálku bojovat o třetí místo. Slovan hostí Baník, Jablonec zajíždí do Ďolíčku a Sparta pojede na Slovácko. Všechny zápasy startují v neděli 14. června od 17 hodin. Duel FC Slovan Liberec – FC Baník Ostrava vysílá přímým přenosem program ČT Sport.

Hráči Baníku odehráli ve středu dramatickou partii se Slavií a bylo se na co dívat až do samotného konce. Pražané dvakrát vedli, ale pokaždé o svůj náskok přišli.

Když se v 94. minutě prosadil hostující Masopust, zdálo se, že všechny body poputují do hlavního města. V sedmé minutě nastavení ale vyrovnal na konečných 2:2 Stronati. Ostrava je v tabulce šestá se ziskem 44 bodů.

Liberci se v minulém kole dařilo méně. Ačkoliv v utkání s Příbramí byl v roli jasného favorita, svoji úlohu nesplnil. Dvakrát se prosadil příbramský Nový a liberecký Pešek už pouze snížil na 2:1 pro Příbram. Slovan je momentálně na pátém místě, přičemž má k dispozici 46 bodů.

Bohemka v předchozím kole hostovala v Uherském Hradišti, odkud si odvezla cenné vítězství 2:1. Skóre duelu otevřel už ve 4. minutě Pulkrab, jehož posléze podpořil svým zásahem Květ. V závěru poločasu snížil Daníček, ale ve druhé půli se už stav nezměnil. Klokani jsou aktuálně na desáté pozici, kde mají 39 bodů.

Jablonec roli favorita proti Karviné zvládl a díky brance Jana Sýkory z 58. minuty zvítězil 1:0.

Díky této výhře a zaváhání Liberce se družina trenéra Petra Rady vrátila na třetí místo, kde disponuje 49 body. Jablonec má nejlepší výchozí pozici v boji o bronzový stupínek.

Liberec bude v konečné tabulce třetí za předpokladu, že porazí Baník a zároveň Jablonec prohraje na Bohemce a Sparta nevyhraje na Slovácku. Jablonec bude třetí, pokud vyhraje na Bohemce a tím pádem se už nemusí ohlížet pod sebe.

Stačila by mu i remíza v Ďolíčku, ale potom Sparta nesmí vyhrát na Slovácku. Jablonečtí by si mohli za určité konstelace dovolit i prohrát, ale potom by Sparta a Liberec nesměly vyhrát.