Příbram se chce vyhnout přímému sestupu, zato Slovan touží udržet třetí pozici. Duel 1. FK Příbram – FC Slovan Liberec startuje ve středu 10. června od 18 hodin.

1. FK PŘÍBRAM

Středočeši nevstoupili do letošní sezony úplně špatně. Sice podávali nevyrovnané výkony, když vítězství vystřídaly porážky, ale pořád byli schopni nějakým způsobem sbírat body. Vše se ale změnilo na konci srpna, když Příbram prohrála doma s Viktorií Plzeň 1:2.

Od té doby až do konce podzimní části získala pouhé tři body za bezbrankové remízy s Olomoucí, Zlínem a Opavou. Zbylých deset zápasů prohrála. Na jaře začala tam, kde před zimní přestávkou skončila. V Jablonci a v Plzni dostala výprask 0:4.Před nástupem koronaviru prohrála Příbram důležitý duel v Karviné.

Poté, co se fotbalisté mohli vrátit zpět do zápasového zatížení, vyválčili hráči od Litavky bod za plichtu s Baníkem, načež přidali překvapivé vítězství v Olomouci. Jednalo se přitom o první získané body z hřišť soupeřů.Výhra na Hané mohla svěřence trenéra Pavla Horvátha psychicky povzbudit do dalších bojů o záchranu.

Jenomže stal se pravý opak. Příbram nestačila na Slavii a posléze ani na Zlín. Příbram se tak nachází na posledním místě v tabulce se ziskem 18 bodů. Na předposlední Opavu ztrácí pouhé dva body. Příbram tak bude bojovat o to, aby se vyhnula přímému sestupu.

FC SLOVAN LIBEREC

Severočeši mají úplně jiné starosti. Sice měli také rozpačitý úvod ročníku, ale na rozdíl od Příbrami se dokázali zvednout a momentálně se nachází ve skupině o titul. Shodou okolností hrál Slovan na začátku sezony existenční zápas také proti Karviné, ale oproti Příbrami těžkou situaci zvládl a od té doby stoupá tabulkou.

Hlavně na jaře družina trenéra Pavla Hoftycha šlape jako hodinky. Důkazem budiž výhry nad Spartou, Bohemians Praha 1905 a Opavou. Libereckou jízdu vzápětí přerušil až koronavirus, k němuž se přidaly po znovuzahájení soutěže i Teplice.Liberec se ale nenechal vykolejit z dobré formy, což na vlastní kůži pocítili fotbalisté Českých Budějovic, Slovácka a Jablonce.

O minulém víkendu odehrál Slovan další divoké utkání s Mladou Boleslaví. Partie nakonec skončila remízou 2:2, ale na trávníku se děly věci.Boleslav šla rychle do vedení, ale ještě v první půli se nechal vyloučit její hráč Jakub Klíma, aby Jan Kuchta přesilovku bleskově využil. Ve druhém dějství proměnil hostující Budínský penaltu a vzápětí šel do deseti i Liberec po červené kartě pro Kačarabu. Alespoň bod pro domácí zachránil v páté minutě nastavení vlastním gólem Tatajev.

Slovan je v tabulce na třetí pozici, kde má k dispozici 46 bodů. Bronzový stupínek ale zatím nemá vůbec jistý, protože zezadu dotírají Jablonec, Sparta, Baník Ostrava a ze hry o třetí příčku ještě není ani Slovácko.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Liberec odehrál s Příbramí už 41 zápasů a proti Středočechům má výrazně pozitivní bilanci. Slovan se z vítězství radoval dvaadvacetkrát, dvanáctkrát skončil duel nerozhodně a sedmkrát slavila Příbram.

JABLONEC HOSTÍ KARVINOU

Důležitý mač bude k vidění také v Jablonci, který na svém hřišti přivítá Karvinou. Oběma mančaftům jde o hodně, protože Jablonec bude chtít získat zpět třetí pozici, zato Karviná se bude snažit opustit barážové příčky. Zápas FK Jablonec – MFK Karviná začíná ve středu 10. června od 18 hodin. Jablonec s Karvinou odehrál pouhých sedm zápasů, přičemž pětkrát vyhrál a dvakrát prohrál. Ještě nikdy se mezi těmito dvěma soupeři nezrodila remíza.