Nyní se ale liberecký forvard soustředí na derby s Jabloncem. „My se budeme snažit hrát to, na co jsme zvyklí,“ prozrazuje před výkopem.

Jak jste natěšen na návrat na hřiště po jednozápasové absenci?

Těším se hodně, protože mě ta červená karta hodně mrzela. Hodně bych si vyčítal, kdybychom nepostoupili do finále poháru. Teď nás čeká derby a doufám, že se vrátím do sestavy a pomůžu k výhře.

Dali vám vyloučení v Olomouci spoluhráči hodně sežrat?

Hráči ani tolik ne, spíš realizační tým. Musel jsem zaplatit nějaké občerstvení. Bohužel za tuhle blbost se platí dvojnásobek.

Může vás psychicky posílit nedávná výhra v Jablonci, když víte, jak na soupeře hrát?

Sice víme, jak na ně, ale oni se zase připraví úplně jinak. Budou chtít minimalizovat ztráty, které měli. My se ale budeme snažit hrát to, na co jsme zvyklí. Máme to takhle postavené. Uvidíme, s čím přijde Jablonec. Bude to ale o nás, jak k tomu utkání přistoupíme. Budeme si chtít odvézt tři body.

Je velká motivace skončit v tabulce před Jabloncem?

Je to motivace. Jablonec je náš největší rival, ale teď nás čekají tři těžké zápasy. Chceme navázat na styl, kterým jsme se prezentovali před a po vynucené pauze. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Zvládne Liberec nabitý program po fyzické stránce?

Myslím si, že jo. Jsme dobře natrénovaní. Řekl bych, že únava na nás ani není znát. Občas si odpočineme na balonu, ale jsme dobře připraveni.

Budete mít větší šanci na úspěch i díky tomu, že útočníkovi Jablonce Martinu Doležalovi se v současné době až tak moc nedaří?

On je výborný útočník. Nesmíme mu dát žádný prostor v šestnáctce, protože je nebezpečný. Sice mu to tam teď nepadá, ale pro Jablonec je stále platným hráčem. My se ho budeme snažit pokrýt, ale není to jen o Doležalovi. Jsou tam i další hráči, kteří jsou dopředu hodně aktivní. Třeba Sýkorovi se hodně daří. Budeme se je snažit eliminovat jako v předchozím utkání v Jablonci a snad se i trefíme.

Vy se můžete vžít do pozice, kdy se útočníkovi delší dobu nedaří. Jak to člověk může zlomit?

Chytnout se jednoduchou věcí a pořád pracovat naplno. V zápase se pak štěstí obrátí. Ke mně se obrátilo, protože jsem na hřišti cítit a práci odvedu úplně jinak. Doležal má ale zase jiné přednosti, mezi které patří výška. Každý útočník je ale úplně jiný.

Většinou vepředu hodně presujete. Jak moc náročné to je?

Je to náročné, ale musím zaťukat, že mi zatím drží zdraví. Mám v sobě to, že mohu praktikovat sprinty, náběhy a pracovitost. Když budu trénovat a dělat tyto věci v tréninku, tak je přenesu i do zápasu. Není to zas tak těžké, protože utkání jdou rychle po sobě.