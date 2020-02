Malinský baví ligu nejen svým fotbalovým uměním, ale také určitou dávkou kontroverze. Do hry přináší emoce a show, a stává se jednou z nejvýraznějších postav současné nejvyšší soutěže. Po svém prvním gólu na Letné slavil provokativním sprintem podél tribuny a za gesta, v nichž se projevila přirozená touha vrátit divákům jejich negaci, obdržel žlutou kartu.

V závěru přidal další branku po skvostně zakončeném brejku a po utkání si napjatou atmosféru pochvaloval: „Musím říct, že mě to dokáže spíš vyhecovat. Je pěkný, když slyšíte, jak celá Letná křičí vaše jméno.”

Do středu pozornosti se dostal už na podzim. Sparťany naštval tím, jak popisoval svůj sporný penaltový pád. Radil jim, ať si přečtou pravidla. Od té doby je pro ně veřejným nepřítelem. Pustila se do něj i sparťanská ikona Tomáš Řepka, který na sociální sítě napsal: „Jsem proti úplně agresivním zákrokům, ale Malinskýho bych si ve své hráčské formě namazal na chleba.”

Zároveň Malinského ocenil. Nejen podle něj by současná Sparta podobně drzého hráče potřebovala. Podobně se vyjádřil i Pavel Horváth v populární fotbalové talkshow Tiki-taka. „Takového hráče zrovna Sparta v tuhle chvíli nemá. Neznám ho osobně, ale troufnu si říct, že je takovej hajzlík na hřišti,” prohlásil.

Sám liberecký křídelník fanoušky popíchl ještě ironickou poznámkou, že by ho Sparta možná měla koupit.

Co se zprvu jevilo jako vtip, nabralo reálnějších kontur o dva dny později, kdy byl z pozice trenéra Sparty odvolán Václav Jílek. Jeho nástupce Václav Kotal je totiž mužem, který kdysi mladého Malinského přivedl z Chrudimi do Hradce Králové. Bylo to v roce 2011 a tehdy “Votroci” uspěli v pomyslném souboji právě proti Slovanu, který měl už tehdy o 170 centimetrů vysokého šikulu zájem.

U Malinského ovšem bude klíčem k dalšímu růstu a tím i k případnému atraktivnímu přestupu ustálení výkonnosti. Osmadvacetiletý fotbalista musí maximální výkony podávat i proti průměrným týmům, nejen proti Spartě, proti níž se mu nadmíru daří. Letos jí dal čtyři ze svých pěti gólů. Celkově v ligové kariéře se Malinský trefil dvanáctkrát ve 119 utkáních, polovinu branek vstřelil právě Spartě. Žádný jiný hráč v historii Slovanu nedal Letenským více branek.

Střeleckou i herní pohodu z prvního kola bude moci Malinský zopakovat už v sobotu, kdy Slovan doma U Nisy hostí pražské Bohemians.

Aleš Vávra