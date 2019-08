Jak jste viděl situaci z vašeho pohledu?

Došlo tam k situaci, kdy útočník Liberce střílel na bránu. Střela se odrazila od břevna a po dopadu na zem se odrazila do hřiště. Každý samozřejmě řešil, zda byl míč za brankovou čárou nebo ne. Ze svého pozičního postavení jsem komunikoval s hlavním rozhodčím a dal jsem mu informaci, že podle mého názoru balon celým objemem nepřešel přes brankovou čáru.

V jakém jste byl postavení v tom okamžiku?

Nebyl jsem v ideálním postavení na brankové čáře, ale vzhledem k tomu, že coby asistent rozhodčího musím být v linii s předposledním bránícím hráčem, tak v době kopu jsem byl přibližně na malém vápně a přesouval jsem se směrem k brankové čáře.

Jak moc vám chybí video v takovém případě?

Rozumím emocím ze strany laviček. Stejně jako hráči nechtějí dělat chyby, tak ani my je nechceme dělat. V těchto situacích by nám video hrozně pomohlo. Jsme taky jenom lidi a k vynesení správného verdiktu se na situace můžete koukat pětkrát zpomaleně, abyste mohli říct, zda byl či nebyl gól. My máme na rozhodnutí vteřinu a kolikrát se ještě díváme přes hráče.

Měl jste možnost bezprostředně po zápase vidět záběry?

Viděl jsem záběry, které byly na internetu. Osmkrát jsme si je stopovali a z dostupných záběrů opravdu nelze říct, zda míč přešel celým objemem přes brankovou čáru. Spíše ne.

Jak byste okomentoval udělení žlutých karet pro domácího trenéra a jeho asistenta?

Došlo tam k projevům nespokojenosti a protestování. To je asi tak všechno, co bych k tomu řekl. Nerad bych byl konkrétnější, protože to sem ani nepatří. Je to mezi námi rozhodčími a trenéry.

Michal Šandor