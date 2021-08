„Těší se hráči a věřím, že i fanoušci. Bude to o bojovnosti,“ prohlásil 31letý forvard a věděl, že jeho tým musí v sobotním šlágru 2. kola FORTUNA:LIGY napravovat nepovedenou, prohranou domácí premiéru se Slováckem (0:1).

Liberecká parta prožívá zvláštní týden, musí se vzpamatovat z domácího nezdaru a navíc připravit na jednoho z nejtěžších soupeřů v nejvyšší soutěži. Druhou porážku před vlastním publikem nehodlají svěřenci trenéra Pavla Hoftycha dopustit, ale i sám "Rambo", jak se rodákovi z Náměšťě nad Oslavou a bývalému hráči například Jihlavy či Brna přezdívá, ví, že to v sobotu večer bude od 19.00 těžká dřina.

Máte za sebou nepovedené vykročení do nové sezony, jak porážku od soupeře z Uherského Hradiště s odstupem několika dní vnímáte? „Premiéra se nám nepovedla výsledkově a bohužel ani herně. Hlavně v prvním poločase jsme podali zbabělý výkon, byl jsem z toho zklamaný. Rozebírali jsme to u videa. Už si podobnou hru dovolit nemůžeme, nejsme takoví fotbalisti, aby jsme při utkání mohli odpočívat nebo se schovávat. To jsme si vyříkali a už to musí být o něčem jiném,“ řekl v rozhovoru pro klubový web urostlý hroťák, jenž prošel mládežnické reprezentace a má na svém kontě i čtyři straty za národní A mužstvo.

Po přípravě dostal od kouče šanci v sestavě. „Důvěra mě těší, ale je to o celém týmu. První zápas nám nevyšel, ale musíme se z toho dostat prací. Pokud nebudeme stačit fotbalově, tak musíme přidat něco na víc,“ uvedl.

Teď pod Ještěd přijede Sparta, psychicky posilněna postupem v Lize mistrů přes Rapid Vídeň. „Pokaždé je to proti nim o bojovnosti a enormním nasazení. Musíme si přiznat, že má Sparta kvalitnější tým než my, ale doma jsme se jí několikrát dokázali vyrovnat. Musíme protihráčům hru znepříjemnit a znechutit. Uvidíme na co to bude stačit.“

V roli hosta se vrací po přestupu na Letnou a letním mistrovství Evropy šikovný krajní záložník Jakub Pešek. „Péša je rychlý hráč, šikovný s balonem. Musíme mu to znepříjemnit, dvakrát, třikrát ho přejet, aby ho zápas nebavil,“ otevřeně nastínil strategii liberecký hráč s číslem sedm na dresu.

Po dlouho době se mohou na stadion vrátit i diváci. V sobotu jich pustí na stadion U Nisy až 5 000. „Už je to o něčem jiném, alespoň trochu to připomíná fotbal, my si to užíváme. Snad nám pomohou a předvedeme jiný výkon než se Slováckem. Už v prvním utkání za námi stáli, až jsme si to snad ani nezasloužili. Snad jim v sobotu uděláme větší radost.“