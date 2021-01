Vyjádření Jhona Mosquery a Baníku Ostrava k rasistickým urážkám

Závěr dohrávky 9. kola FORTUNA:LIGY mezi Baníkem Ostrava a Slovanem Liberec (1:0) přinesl hodně velké emoce. Liberecký záložník Jhon Mosquera se na hřišti nechal vyloučit za své zákroky na ostravské hráče. Ovšem co následovalo poté, to do sportu zkrátka nepatří.

Liberecký záložník Jhon Mosquera (zcela vlevo) v křížku s hráči Baníku. | Foto: Lukáš Kaboň

Z hlediště stadionu byly slyšet rasistické pokřiky na adresu kolumbijského záložníka, který právě odcházel z trávníku. Podle všeho se této nechutnosti dopustil někdo z partnerů ostravského klubu. „Je mi moc líto, že jsem se nechal v závěru hektického zápasu v Ostravě vyprovokovat a po dvou žlutých kartách a vyloučení oslabil svůj tým i pro příští zápas. Mrzí mě to a měl jsem se ovládnout. Není ale pravda, že bych pak ještě někoho udeřil pěstí do obličeje! Musí to být vidět i na videu," uvedl Jhon Mosquera ve svém prohlášení pro klubový web Slovanu. Hoftych: V Ostravě to bývá pro Liberec vždycky těžké Přečíst článek › „Rasistické urážky směřující na mou osobu jsem na hřišti nezaslechl, ale dozvěděl se o nich pak z médií, kde byly jasně slyšet. Je smutné, že se něco takového na stadionech pořád děje, zvlášť když tam mohou jen lidé z vedení klubů a V.I.P. hosté. Omluvu Baníku Ostrava přijímám a doufám, že viník bude opravdu identifikován a potrestán,“ dodal Mosquera. „Baník Ostrava se omlouvá za výlev rasismu, který dnes zazněl v závěru utkání na adresu Jhona Mosquery. Odmítáme jakékoliv projevy xenofobie či rasismu. S vlastníkem stadionu řešíme identifikaci viníka na základě videozáznamů. Jhonu Mosquerovi i FC Slovan Liberec se omlouváme," napsali představitelé Baníku na svůj klubový Twitter. FOTO: Slovan se z Vítkovic vrací s prázdnou, v závěru vyloučen Mosquera Přečíst článek › K situaci se vyjádřil na svém webu také řídící orgán soutěže. „Ligová fotbalová asociace zaznamenala rasistické projevy na adresu hráče FC Slovan Liberec Jhona Mosquery ve středečním dohrávaném utkání 9. kola FORTUNA:LIGY ze strany dosud neznámých osob na stadionu v Ostravě. Vedení ligy takové chování jednoznačně odsuzuje a vymezuje se proti němu." „Pevně věříme, že se jednalo o ojedinělý projev individuálních jedinců, což však nijak nesnižuje vážnost situace. Obzvlášť ve chvíli, kdy má domácí klub za současných podmínek mimořádného opatření větší kontrolu nad osobami, které se pohybují na stadionu během utkání. Oceňujeme vyjádření ostravského klubu, že vyvine maximální úsilí při pokusu dopadení dotyčné osoby či osob. Takové osoby na ligových stadiónech rozhodně nemají své místo. Případem se bude již dnes na svém řádném zasedání zabývat disciplinární komise," uvádí se dále na internetových stránkách LFA.