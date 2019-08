Jak byste zhodnotil zápas z vašeho pohledu?

Dostali jsme gól a chtěli jsme na něj odpovědět brankou. Jednu pan rozhodčí neuznal nebo ji neviděl. Prohráli jsme 1:0.

V 86. minutě vám rozhodčí neuznal gól. Viděl jste dobře ten moment?

Ten moment jsem viděl dobře. Spoluhráči to taky viděli. Hned jsem běžel za panem rozhodčím a ten mi řekl, že viděl situaci stejně jako já, ale gól neuznal.

Co chybělo k tomu, abyste dali více gólů a nemuseli jste se trápit až do konce?

Gólový náskok Olomouce jsme chtěli co nejrychleji smazat, ale bohužel se nám to nepodařilo. Byly tam náznaky šancí, ale nebyly jsme efektivní.

Rozhodčí vám řekl, že viděl míč za brankovou čárou?

Řekl mi, že to viděl stejně jako já. To byla jeho odpověď.

Jste si jistý, že jste viděl balon za brankovou čárou?

Ano, jsem si jistý.

Cítíte křivdu po zápase?

Bohužel se nedá nic dělat, takový je fotbal. My si akorát můžeme udělat obrázek o rozhodčích sami, protože jsme viděli, jak pískal celý zápas. Radši to dál komentovat nebudu.

Kdyby vysílala utkání televize O2, tak byste remizovali 1:1?

Určitě. Kdyby bylo k dispozici video, viděli by jasný gól.

Je liga spravedlivá, když je videorozhodčí k mání jen na některých stadionech?

Teď se ukázalo, že není. Přišli jsme o body. Mohli jsme dostat fanoušky ještě více do varu a dostat se více do tlaku a možná bychom zápas dokázali ještě otočit.

Michal Šandor