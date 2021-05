„Věřím, že kartami o Evropu budeme stále míchat,“ doufá trenér Slovanu Pavel Hoftych, který se zároveň vyjádřil i k případnému návratu Thea Gebre Selassieho. „Pevně věřím, že se Theo k nám v létě přidá,“ řekl.

Jak byste zhodnotil porážku s Bohemians?

Viděli jsme vyrovnaný první poločas, který byl hodně běžecký z obou stran. Zachytali si i gólmani, bylo to fyzicky hodně náročné. Obě mužstva měla své šance. Ve druhé půli rozhodla první desetiminutovka, kdy jsme soupeře dostali blíž k naší šestnáctce. Vzápětí jsme udělali zbytečnou penaltu a než jsme se stačili nadechnout a zformovat, tak jsme dostali druhou branku. Za stavu 2:0 už byla pro nás situace složitá, i když jsme tam měli několik šancí. Soupeř pak krásnou střelou Hronkem zvýšil na 3:0 a tím prakticky ukončil zápas. Bohužel jsem pak s tím už nedokázali nic udělat.

Jak moc mrzí tato prohra i v kontextu remízy Plzni s Příbramí?

Samozřejmě, že nás to mrzí i bez ohledu na Plzeň. Tady v Ďolíčku se Liberci v poslední době nedaří, několikrát za sebou zde nevyhrál. Plzeň a Slovácko jsou naši nejbližší a jediní soupeři o Evropu. Nedokázali jsme využít zaváhání Plzně, ale zase jsme věděli, že jedeme k sokovi, který má za sebou šňůru deseti zápasů bez porážky. Chtěli jsme to být my, kdo by jim sérii překazil, ale Bohemka nám nedala žádnou šanci.

V čem je Bohemka tak nepříjemná a čím vás přehrála?

Bohemka má tři skvělé útočníky Necida, Pulkraba a Puškáče, což jsou výborní soubojoví hráči. Pod nimi hraje Květ s Hronkem, což jsou také skvělí fotbalisté. Věřili jsme, že naší rychlostí dokážeme překonat jejich obranu. V prvním poločase se nám to i párkrát podařilo, ale jejich defenziva i s gólmanem stála na pevných základech. Bohemka je velmi dobrý mančaft včetně široké lavičky, ačkoliv mají dost hráčů zraněných.

Nebáli jste se reakce na návrat Jhona Mosquery? Jak se popral s ohlasy diváků?

Byly tady nějaké věci kolem jeho odchodu, ale věřili jsme, že Jhon bude chtít dokázat, že je velmi dobrý fotbalista a zdravě to hence. Navíc měl v den utkání narozeniny, takže jsme doufali, že si všechno sedne. Musím říct, že v prvním poločase měl několik dobrých věcí a s reakcemi diváků se musí každý vypořádat. Nebral bych to nějak dramaticky.

Naopak vám a Jakubu Nečasovi po duelu domácí fanoušci tleskali. Co říkáte na tento počin?

Pro Kubu to byl jubilejní stý zápas. Když byla možnost, aby na hřiště něco přinesl, tak jsme ho tam dali, protože jsme věřili, že může ještě něco ukázat. Měl tam několik slibných momentů. Co se týče mě, tak s Pavlem Medynským rádi vzpomínáme na éru v Bohemce. Mám tady hodně kamarádů a přátel. Děkuju divákům, že mi popřáli k narozeninám a poděkovali. Raději bych ale byl, aby si na mě zakřičeli a my vyhráli.

Rozhodla proti Bohemce efektivita?

Hodně rozhodoval první gól. Obě mužstva byla na sebe dobře nachystaná. Kdybychom v úvodní půli dali gól my, tak by to byla voda na náš mlýn. Ale tohle jsou přeci jen spekulace. Domácí vyhráli, dali nám tři branky ve druhém poločase, což se nám často nestává. Bohemce blahopřeju. Věřím, že kartami o Evropu budeme stále míchat.

Pro fanoušky je velké téma případný návrat Thea Gebre Selassieho. Můžete přiblížit, zda jde o reálnou variantu?

Theo dal jasně najevo, že už nechce nikam cestovat a chce se vrátit do Liberce, kde má rodinu. Vedení včetně mě jsme s ním už delší dobu ve spojení. Já jsem s ním naposledy mluvil před pár dny, bavili jsme se i o postech v týmu, kam by mohl případně naskočit. Pevně věřím, že se Theo k nám v létě přidá. Jedná se o výborného člověka jak po fotbalové, tak charakterové stránce. Theo se vyjádřil, že by byl rád, kdyby mohl v klubu pracovat i po skončení kariéry.