Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v dohrávce 17. kola první ligy s Libercem bez branek. Hosté hráli od 58. minuty bez vyloučeného Ahmada Ghaliho, ale Pražané přesilovku nevyužili. Severočeši v nejvyšší soutěži posedmé za sebou neprohráli a na osmém místě tabulky si udrželi tříbodový náskok na deváté "Klokany".

Bohemians 1905 - Slovan Liberec 0:0. | Foto: Jaroslav Appeltauer

"Myslím, že to byl velice bojovný zápas. Domácí vsadili na agresivitu a my jsme s tím měli 10 až 15 minut problém. Od 15. minuty jsme ale byli v prvním poločase fotbalovějším i lepším týmem na hřišti. Měli jsme dvě tutové šance, které jsme neproměnili. To byl důvod, proč jsme to dnes nezvládli vítězně. Pak se průběh utkání zlomil červenou kartou, která určila ráz závěru. I v deseti jsme to ale zvládli slušně. Domácí měli jednu vyloženou šanci, při které nás podržel Hugo Bačkovský. Jinak jsme je moc do ničeho nepustili a myslím, že jsme si ten bod určitě zasloužili," řekl Luboš Kozel, trenér Slovanu Liberec.

Liberečtí zvítězili ve třech z předchozích čtyř kol a dobrou formu potvrzovali i v Ďolíčku. V první půli byli aktivnější a měli více nebezpečných šancí. Po čtvrthodině hlavičkoval Purzitidis a radost z druhé branky v druhém utkání po sobě mu zkazil gólman Jedlička.

Chaluš poté zamířil nad a v 27. minutě se neprosadil ve velké možnosti ani Kulenovič, proti němuž znovu zasáhl domácí brankář. Jedlička za chvíli vyrazil i Tuptův pokus a zakročil také proti Frýdkově centru z rohového kopu, který se překvapivě snášel mezi tyče.

Ráz utkání změnila situace z 58. minuty. Ghali v souboji nešetrně udeřil Berana a rozhodčí Volek ho po druhé žluté kartě vyloučil. Bohemians v přesilovce získali převahu, ale v koncovce se jim nedařilo. V 74. minutě brankář Slovanu Bačkovský zblízka vychytal střídajícího Puškáče.

Na bývalého gólmana Bohemians si v 88. minutě nepřišel ani technickou střelou další čerstvý hráč Jánoš. Domácí záložník poté o kousek minul. Na opačné straně pak mohl nečekaně rozhodnout po brejku Kulenovič, ale ani on nemířil přesně.

Ve vzájemných ligových zápasech popáté za sebou bodoval hostující tým. Liberec na stadionu Bohemians v Ďolíčku v posledních třech duelech neinkasoval, ani v osmém venkovním utkání této sezony nejvyšší soutěže ale nezvítězil.

"Prvních 15 minut se nám dařilo kontrolovat hru, byť bez výraznějších příležitostí. Okolo 20. minuty jsme soupeře po standardce pustili do velké příležitosti, kterou Jedlička chytil. Od té doby byl Liberec do konce prvního poločasu nebezpečnější a vytvořil si tři velké příležitosti. My jsme v první půli hráli takový bezpohlavní fotbal. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a vygradovalo to tou červenou kartou. Pak se trochu změnily síly na hřišti, jeden tým si trochu couvne. V plné nahotě se ukázalo to, co nás trápí celý podzim - dobrat se k brance. Něco jsme si vytvořili, ale Liberec dobře bránil. Přes nějaké závary jsme ve finále málem ještě inkasovali. Vzhledem k průběhu obou poločasů je remíza zasloužená. Ale nejsem spokojen s tím, co předvádíme dopředu," zhodnotil vše trenér Bohemky Jaroslav Veselý.

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 0:0

Rozhodčí: Volek - Podaný, Žurovec - Starý (video). ŽK: Hrubý, Hůlka, Vondra - Ghali, Frýdek, Bačkovský. ČK: 58. Ghali. Diváci: 2579.

Bohemians: Jedlička - Kadlec, Vondra, Hybš - Dostál, Hůlka, Hrubý (57. Jánoš), Kovařík (73. Hála) - Beran (83. Mužík) - Prekop (83. Köstl), Kozák (57. Puškáč). Trenér: Veselý.

Liberec: Bačkovský - Prebsl, Chaluš, Purzitidis - Ghali, Žambůrek (90.+2 Varfolomejev), Červ, Mikula - Frýdek (83. Horský), Tupta (61. Fukala) - Kulenovič (90.+2 Rabušic). Trenér: Kozel.