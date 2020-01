S devíti góly nejlepší střelec Slovanu v podzimní části FORTUNA:LIGY podepsal s ostravským klubem smlouvu na tři a půl roku.

Údajně o vás měli zájem na Spartě i v Plzni. Co rozhodlo pro Baník?

Eminentní zájem. Cítil jsem, že Baník o mě fakt hodně stojí, což potěšilo.

Jednání se ale táhla…

Ano. Jsem rád, že mě Liberec uvolnil a jsem tady s kluky.

Těch devět gólů pomohlo?

Za každý gól i přihrávku jsem rád. Vážím si toho, že se mi podzim takhle povedl. Hlavně bych tady na to rád navázal na jaře.

Nebude problém nové prostředí?

Myslím, že jsem kluk do party, mám rád srandu, navíc snad polovinu týmu znám, dřív jsme spolu hráli. Doufám, že co nejdřív zapadnu a týmu pomůžu.

Jak se těšíte na nové angažmá do Ostravy?

Pro mě je to druhý konec republiky, jsem z Roudnice nad Labem, ale těším se. Je to pro mě výzva, fanouškovská základna je v Baníku obrovská. Vždy, když jsme v Ostravě hráli a fanoušci začali zpívat Baníčku my jsme s tebou, tak jsme z toho měli všichni husí kůži. Těším se, až budu v domácím dresu a pocítím to.

Jak vlastně vnímáte Baník Ostrava?

Vždy jsem ho vnímal tak, že je hlavně silný doma. Hrozně nerad jsem tam jezdil. Vždy to bolelo na hřišti od jak od soupeře, tak od fanoušků z tribun. Jsem rád na téhle straně lodi.

Stihl jste se v Liberci rozloučit?

Dva kluci se se mnou brzy ráno přijeli na stadion rozloučit, což mě potěšilo. Teď mi všichni hodně psali, že jim budu chybět v kabině i na hřišti. Byli jsme skvělá parta. Taky mi budou chybět.

Podepsal jste smlouvu na 3,5 roku. Jaký máte plán?

Žiju přítomností, nevím, co bude v budoucnosti. Chci teď odvést maximum za Baník.

Na jaký post s vámi počítá trenér Kozel?

Nemám nic jistého, je tady hodně kvalitních kluků. Uvidíme, jak to dopadne. Jsem použitelný na více postech, ideálně se cítím na pozici levého záložníka.

Říká se o vás, že jste opravdu správný magor. Jak si to má člověk tak nějak přesněji vyložit?

Mám opravdu rád srandu, neurážím se, hodně do všech rýpu. Působím v osobním životě docela klidně a tiše, ale jak vlezu do kabiny, tak se měním.