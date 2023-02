To jeho protějšek byl sice za protesty v 87. minutě vyloučen, ale zpět do Uherské Hradiště odjede spokojenější. "Musíme poděkovat brankáři Nguyenovi, který nás podržel minimálně ve dvou tutových šancích Liberce," vyzdvihl výkon exlibereckého brankáře. "Utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak. Druhý poločas už tolik šancí nepřinesl a bylo to o tom, jestli někdo dotlačí balon do brány. Nám se to naštěstí v závěru povedlo a za tři body jsme rádi," spokojeně dodal na závěr hodnocení.

FC Slovan Liberec - 1.FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branky: 90+3. Mihálik (SLO) Rozhodčí: Radina – Leška, Hádek; VAR: Kocourek. ŽK: 71. Vecheta, 83. Kalabiška (SLO). ČK: 87. Svědík (trenér SLO) Diváci: 1589.

Liberec:Vliegen – Prebsl, Plechatý, Purzitidis – Fukala (80. Mészáros), Červ, Valenta, Preisler – Višinský (27. Tupta), Frýdek (72. Doumbia) – Olatunji (72. Rondič). Trenér: Kozel.

Slovácko: Nguyen – Kalabiška, Hofmann, M. Kadlec, Reinberk – Holzer (62. Doski), Havlík, Daníček, Kohút (62. Mihálik), Petržela (73. Sung-pin Kim (95. Břečka)) – Vecheta (73. Šašinka O.). Trenér: Svědík.