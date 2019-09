Prostějov vstoupil do nové sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY domácí výhrou nad Vyšehradem, po níž ale následovaly dvě porážky s Vlašimí a Ústím nad Labem. V dalších čtyřech zápasech si Hanáci připsali v každém utkání pouze bod za remízy s Pardubicemi, Vítkovicemi, Třincem a Sokolovem.

Tříbodového zisku se dočkali až proti Varnsdorfu, ale naposledy prohráli s Líšní 3:0. V tabulce patří Prostějovu až 11. místo se ziskem 10 bodů.

LIGOVÍ HRÁČI V PROSTĚJOVĚ

V kádru Prostějova se nachází bývalí prvoligoví hráči. Obránci Aleš Schuster, Martin Sus, záložníci Jan Polák, Marek Střeštík a útočník Karel Kroupa.

Prostějov přešel v letošním ročníku MOL Cupu přes dva soupeře. V prvním kole vyřadil FC Strání po výhře 3:1 a v další rundě si poradil s Dolním Benešovem 3:2.

NEJDÁL V OSMIFINÁLE

Nejlepší umístění v domácím poháru zaznamenal Prostějov v sezoně 1995/1996, kdy postoupil až do osmifinále.

„V zápase s favoritem ze severu Čech se pokusíme o nemožné. Liberečtí jdou do utkání s vidinou jasné výhry. My ale nemáme co ztratit a budeme chtít soupeře zaskočit. Navíc je to pro samotné hráče velká motivace poměřit si síly s takovým soupeřem, jako je Liberec. Určitě se budeme chtít ukázat a Slovan potrápit a překvapit,“ stojí na klubovém webu Prostějova.

FC Slovan Liberec

Fotbalistům Liberce se od začátku ročníku také příliš nedaří. Naposledy vyhráli na konci srpna, když v domácím prostředí porazili Spartu 3:1. Poté přišla porážka s Bohemians Praha 1905 a v posledních dvou duelech brali Severočeši vždy pouze bod za plichtu s Teplicemi a Opavou.

Slovan se v tabulce nejvyšší soutěže FORTUNA:LIGY nachází na desáté pozici s jedenácti body na kontě.

Liberec odehrál v probíhající sezoně MOL Cupu jedno střetnutí, v Mariánských Lázních zvítězil bezpečně 5:2.

Historicky jsou Liberečtí v poháru úspěšnějším celkem než Prostějov. Pod Ještědem se zisk této trofeje slavil dvakrát v letech 2000 a 2015. Ve finále byl Liberec ještě v sezonách 1998/1999 a 2007/2008.

Vstupné na pohárové utkání s druholigovým Prostějovem bude mít jednotnou cenu ve výši 80 Kč. Studentům do 18 let bude umožněn vstup zdarma do sektoru domácích vlajkonošů. Držitelé permanentních vstupenek mají na zápasy MOL Cupu vstup v ceně své permanentky a jednorázové vstupenky si tak kupovat nemusí.

Pokud fanoušci předloží vstupenku z pohárového souboje proti Prostějovu, mohou i v den ligového střetnutí s Českými Budějovicemi získat na pokladnách vstupenku za předprodejovou cenu, tzn. 160 Kč na Severní i Hlavní tribunu a 120 Kč na Východní a Západní tribunu.

Původní vstupné je dražší.