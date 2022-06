Ukrajinský talent Varfolomejev podepsal v Liberci. Jsou zde dobří hráči, řekl

Potvrzeno. Teprve osmnáctiletý fotbalový záložník Ivan Varfolomejev zamířil z klubu Ruch Lvov, se kterým vyhrál nejvyšší ukrajinskou soutěž v kategorii do devatenácti let, do prvoligového libereckého Slovanu. I přes svůj nízký věk už nakoukl také do tamního A-týmu působícího v ukrajinské Premier lize a připsal si i první starty mezi dospělými. Prošel také mládežnickými reprezentačními výběry Ukrajiny.

Ivan Varfolomejev zamířil do libereckého Slovanu z klubu Ruch Lvov, se kterým vyhrál nejvyšší ukrajinskou soutěž v kategorii do devatenácti let. Foto: www.slovanliberec.cz | Foto: Deník/VLP Externista