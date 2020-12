Byl to nepochopitelný hnus. Vždyť do konce chybělo nějakých pět, šest minut, Sparta vedla nad nováčkem ligy 2:0. Dohrávalo se v klidu, než „zasáhl“ Krejčí.

Červená napodruhé

„Byl jsem po právu vyloučen,“ napsal po zápase na Instagram. „Omlouvám se, nechtěl jsem nikoho zranit.“

„Co se týče zákroku, jednoznačně říkám ne, tohle se nedá tolerovat, rozhodně to neměl dělat a jsem na něj svým způsobem naštvaný. Ještě jsem Laďovi nevolal, nepsal, má problémů dost. Ale mluvíme spolu pravidelně, ode mě uslyší dost ostrá slova,“ přiznal Pavel Šustr, nynější trenér Prostějova, jenž Krejčího vedl v Brně od žáků až po muže.

Ještě se však zastavme u červené karty. Vedle Krejčího totiž selhal i rozhodčí Alex Denev. Ač byl blízko střetu, vytáhl jen žlutou kartu. Až po zásahu videorozhodčího verdikt změnil. To je další podivnost případu.

„Faul to byl opravdu nepříjemný,“ necouval ani kouč Sparty Václav Kotal. „Láďa si musí uvědomit, že oslabuje mužstvo. Bohužel to není první vyloučení,“ připomněl zamračený trenér.

Sbírá žluté karty ve velkém

Krejčí byl vyhnán ze hřiště také nedávno v zápase Evropské ligy s Lille, to šel ven už ve 23. minutě. Jinak sbírá poměrně ve velkém žluté karty: V lize má odehráno 58 utkání, v nichž byl napomínán dvacetkrát.

„Laďa tímto zbytečně vytváří svůj obraz, který je absolutně mylný, není to zákeřný hráč, který do někoho chodí zezadu s úmyslem mu něco udělat, Laďa nikdy takový nebyl,“ hájil hráče Šustr.

„Vím, že bylo dost zápasů, kdy předvedl nějaký zákrok, řekněme na hraně, jenomže musíme si uvědomit, že hraje za Spartu, kde jsou potřeba výsledky, a on má nějaký úkol na hřišti. Tím neříkám, že ho to omlouvá. Co se mu děje v hlavě, ví jen on sám.“

Mozkové pochody naznačilo pár dřívějších hráčových vyjádření. Vždy se v nich zastává týmu, jenže na hřišti si pak občas zahraje na vzteklého mstitele. Tentokrát to však přehnal.

„Je to neodpustitelné. Snad si z toho Laďa vezme ponaučení,“ věří Šustr.

Trest: Stop na čtyři kola



Jakub Podaný, fotbalista Jablonce a někdejší sparťan, navrhoval, aby Ladislav Krejčí mladší dostal za inzultaci pardubického Tomáše Solila distanc na (minimálně) pět zápasů. Nebyl vyslyšen. Disciplinární komise vynesla trest nečekaně rychle, ale také až nečekaně mírný. Sparťanský záložník nesmí nastoupit do čtyř ligových utkání. Za údery loktem přitom v minulosti padly větší pálky, dvakrát dokonce osmizápasové.