Střelec jediného gólu v nedělním Podještědském derby liberecký forvard Lubomír Tupta si výhry 1:0 v Jablonci vážil. Na konci první půle předvedl trefu jako portugalský kouzelník Cristiano Ronaldo, hvězda Manchesteru United. Skóroval technickou střelou z přímého kopu. "Jsem tady krátce, trochu jsem se na českou ligu informoval. Není to lehká liga, spíše náročná, soubojová. Připravil jsem se na to. A vidím, že to je dobrá, kvalitní a že se v ní mohu posunout dopředu," uvedl 23letý slovenský fotbalový útočník, jenž na severu Čech hostuje z italského klubu Hellas Verona.

Autor rozhodujícího gólu Lubomír Tupta z Liberce. | Foto: ČTK

Co říkáte na váš vítězný gól? Inspiroval jste se u Ronalda?

Určitě. Ronaldo je od malička můj vzor. Zkouším to každý den na tréninku. Věřil jsem si, že to tam padne. A padlo. Jsem rád. Hlavně proto, že jsem ho dal v derby a že to byl gól vítězný.