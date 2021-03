V prvním dějství dostal liberecký trenér Pavel Hoftych od hlavního rozhodčího Petříka žlutou kartu. „Komunikace a emoce k fotbalu patří. Nic však nevybočilo z férovosti. Dostal jsem žlutou kartu asi oprávněně,“ uznal lodivod Slovanu.

Jaké je vaše hodnocení vyhraného duelu?

Utkání se hodnotí dobře, když jsme v Příbrami vyhráli 2:0. Nedokázala to Slavia ani Plzeň, takže jsme rádi, že jsme napodobili Slovácko a dokázali zde zvítězit. Výhra se však nerodila lehce. První poločas byl velmi těžký, soubojový a nebylo tam moc fotbalu. Ve druhé půli jsme rozhodli dvěma rychlými brankami. Pak už jsme soupeře do ničeho nepustili. Velmi si vážíme toho, že jsme tady dokázali uspět.

Byl to tentokrát víc boj než fotbal?

Boj to určitě byl, ale my jsme nic jiného neočekávali. Domácí i přesto, že je vede Pavel Horváth, který vyznává kombinační fotbal, tak hrají o sestup. Jsou pod přímou palbou, takže je jasné, že do toho musí dát hodně bojovnosti. Proto jsme poměrně brzy střídali Jhona Mosqueru, který nebyl schopný se tomuto fotbalu přizpůsobit.

V první půli bylo hodně tvrdších soubojů, po kterých jste komunikoval s rozhodčími i protihráči. Baví vás tyto zápasy o to víc?

Já mám skvělé kolegy v realizačním týmu. My prohráváme neradi i mezi sebou, dokážeme pořád soutěžit. Bereme, že i fotbal je soutěživá věc a pereme si při něm i s okolím. Komunikace a emoce k němu patří. Nic však nevybočilo z férovosti. Dostal jsem žlutou kartu asi oprávněně. Život běží dál.

Za co konkrétně jste dostal žlutou kartu?

Trochu jsem rozhodčího pohecoval po jednom zákroku slušnou formou, takže v pohodě.

Pešek a Sadílek dali krásné góly během minuty, ale do té doby to bylo vepředu trochu slabší. Čím to?

Soupeř nás dobře dostupoval a byl důrazný. My jsme hráčům v poločase vyčítali, že tam není tolik náběhových situací jako v minulých zápasech. Nebylo to od nás moc živé a hru jsme si zbytečně komplikovali. Tlačili jsme na hráče o přestávce, aby se zlepšili.

Jak moc potěšující je pro vás posun na čtvrté místo?

My jsme hlavně rádi, že jsme pořád nahoře a pravidelně sbíráme body. Často udržíme i nulu, což je skvělá práce celého mužstva, nejen defenzivy. Cítíme z mužstva život. Pro nás je výborná zpráva, že se držíme stále v horních patrech tabulky.