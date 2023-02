"V poli jsme se domácím vyrovnali, možná jsme byli o trošku kvalitnější v některých situacích. Ale bohužel se rozhoduje v šestnáctkách. My jsme dnes za prvé udělali nějaké zbytečné chyby, které domácí potrestali, a za druhé oni byli, bych řekl, svým způsobem důraznější. Díky tomu utkání vyhráli. Myslím si, že z naší strany to nebyl špatný výkon. Ale limituje nás taková ta finální fáze, kvalita centrů, kvalita zahrávání standardních situací… V tom byli domácí lepší, takže vyhráli,“ hodnotil liberecký trenér.

Viktoria urvala výhru s Libercem, tři body trefil střídající Mosquera

"Myslím, že jsme dobře začali, hráli jsme dobře. Dostali jsme gól z nešťastné situace z nějaké naší chyby. Ale snažili jsme se hrát, dobře jsme kombinovali, vytvořili jsme si pár šancí v prvním poločase. Stejně jsme vstoupili do druhého poločasu, dali jsme gól. Škoda, že jsme pak po standardce dostali další gól. Bohužel jsme prohráli, aspoň ten bod jsme dnes mohli uhrát," uvedl bosenský útočník v libereckých službách Imad Rondič.

Plzni vyšla střídaní a nakonec dokázala odpovědět na sparťanskou výhru 3:2 ve Zlíně a vrátila se do čela tabulky. „Jsme rádi, že jsme to utkání vyhráli. Od kluků jsem viděl velké nasazení. Sehráli jsme poměrně dobré utkání. Jsem rád, že jsem ho zvládli, protože to poslední venkovní utkání jsme prohráli. Škoda, že jsme dostali branku, protože to bylo v době, kdy jsme hráli dobře. V utkání jsme si vytvořili čtyři pět tutových šancí, které jsme neproměnili. A pak samozřejmě to jsou u nás nervy až do konce,“ dodal plzeňský kouč Michal Bílek.