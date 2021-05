„Obě mužstva šla za vítězstvím. Duel skončil remízou, ale měl dobré parametry,“ kvitoval trenér Slovanu Pavel Hoftych, kterého potěšila i návštěva některých fanoušků přímo na tribunách. Ministerstvo zdravotnictví totiž rozjelo pilotní projekt, při němž umožnilo zaplnění kapacity stadionu z deseti procent.

„Všem divákům, kteří přišli a museli absolvovat byrokratické záležitosti, děkujeme za to, že tohle podstoupili. Pevně věřím, že brzy už tyto věci nebudou muset řešit a budou moct chodit normálně,“ doufá Hoftych.

Jak jste viděl remízu se Spartou?

Viděli jsme kvalitní zápas. My jsme se dostali do vedení brankou Kuby Peška a po poločase jsme chtěli využít okének v obraně soupeře. Sparťanští hráči se snaží hrát hodně konstruktivně a někdy se zapomínají vracet do obrany. Využili jsme toho a Kuba Pešek dal druhý gól. Škoda, že nezužitkoval svoji šanci na hattrick. Tím bychom asi Spartu už dorazili, ale pak nám protivník dal během dvou minut dvě krásné branky. Utkání se okamžitě otočilo a místo stavu 3:0 pro nás to bylo 2:2. Trenér Vrba navíc posílil útok o Juliše a Karlssona. Obě mužstva šla za vítězstvím. Duel skončil remízou, ale měl dobré parametry.

Jak vnímáte návrat fanoušků na stadion? Bylo příjemné hrát znovu aspoň před malou částí domácího publika?

Samozřejmě. Fanouškům děkujeme, bylo je slyšet. Bylo fantastické mít energii od lidí. Naši hráči na to byli strašně natěšeni. Všem divákům, kteří přišli a museli absolvovat byrokratické záležitosti, děkujeme za to, že tohle podstoupili. Pevně věřím, že brzy už tyto věci nebudou muset řešit a budou moct chodit normálně.

Co si myslíte o nápadu otevírání stadionu pro část fanoušků?

Měla by se otevírat hlediště nejen pro fotbalové diváky, ale i pro další kulturní akce. Mezi naše příznivce patří například herec Láďa Hampl, který nás vždycky podporoval a už rok je bez práce. Všichni jeho kolegové taky. Věříme, že se diváci objeví nejen na fotbale a hokeji, ale i v dalších oblastech.

Nepřišlo vám krátce po utkání poděkování z Edenu?

Na mobilu jsem hned po zápase nebyl, protože vždycky absolvuju hodnocení, jako jsou tato. I kdyby poděkování proběhlo, tak by to bylo spíš pohecování od kolegů z Edenu, protože Slavia by získala titul i bez naší pomoci. Jedná se o mužstvo, které si vavřín plně zaslouží. My jsme se snažili porazit Spartu, bohužel z toho byla nakonec remíza. Až při závěrečném účtování se ukáže, jakou má cenu.

Jakub Pešek prožívá velmi dobrou sezonu, proti Spartě dal dva góly. Byl i blízko hattricku. Co říkáte na jeho výkon?

Péša si prošel obdobím, v němž se mu ne úplně dařilo. V posledních zápasech už ale zase hraje výborně, proti Spartě vyřešil situace tak, jak by měl. Při třetí možnosti chyběl kousíček. Odehrál skvělé utkání. Je to pro nás důležitý hráč jak lidsky, tak i fotbalově.

Nepřemýšleli jste nad tím, že jej na hřišti necháte déle? Nebo hrály roli zdravotní trable?

Vždycky sledujeme, jak se hráč chová. U Péši bylo vidět, že mu chyběly kroky směrem dopředu a už se nestačil tolik vracet dozadu. Hattrick mohl dát, ale měl tam i další situace, které perfektně vyřešil. Bylo vidět, že toho má plné zuby. Navíc s ním probíhala komunikace, takže jsme ho na trávníku podrželi ještě o něco déle, než jsme sami čekali.

Nebojíte se s ohledem na jeho formu letního odchodu?

Každému hráči, který je v Liberci, přejeme do budoucna to nejlepší. Úloha trenérů je také pomoct hráčům v jejich kariéře. Když bude o Péšu zájem, tak mu popřejeme hodně štěstí. Nyní má tady ale ještě práci, protože do konce sezony chybí čtyři kola. Teď ještě od něj a ostatních kluků potřebujeme, aby nám pomohli v závěru ročníku.

Co se stalo během 67. a 68. minuty, kdy jste inkasovali dva góly?

Snažil jsem se vcítit do pocitu hráčů. Můžeš vést 3:0, což se nepovedlo a najednou dostaneš branku. Než se z toho vzpamatuješ, tak tam byl brejk do otevřené části obrany a bylo to 2:2. V tu chvíli jsme asi vypadli z koncentrace po té neproměněné šanci a inkasovaném gólu, ale zase musím ocenit sparťany, kteří dali dvě krásné trefy.

Jak moc mrzí nevyužité možnosti, kterými jste mohli rozhodnout zápas?

Jasně, že to mrzí. Zrovna u Jhona Mosquery bychom potřebovali, aby byl efektivnější. Myslím si, že mohl být ve své šanci odvážnější a jít kousek dál. Měli jsme situaci, kdy jsme mohli zápas zlomit, ale je potřeba vidět, že i Sparta měla své příležitosti. Škoda, že jsme nedali branku na 3:0.