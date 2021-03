„Byl to infarktový duel, závěr jsme si ale užili. Pro nás je stěžejní, že jsme proti Teplicím ukázali morální sílu a otočili střetnutí, které se pro nás nevyvíjelo dobře,“ neskrýval radost trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Jaké bude vaše hodnocení zápasu?

V prvním poločase jsme nebyli dobří, prohrávali jsme souboje a byli jsme nedůrazní. Spousta hráčů hrála pod své možnosti. Z mého pohledu jsme nepůsobili týmově tak, jak jsme zvyklí. Přesto jsme si vypracovali nějaké šance včetně penalty, kterou Rabušic neproměnil. V úvodní půli jsme nebyli spokojeni ani s výkonem ani s výsledkem. Teplice vedly zaslouženě.

A co druhé dějství?

Chtěli jsme zapojit více emocí a srdce. Prostřídali jsme a kluci, kteří přišli (Rondič, Faško a Nečas), přinesli na hřiště oživení. Dočkali jsme se nakonec vítězné branky, za což jsme rádi, protože zápas nás nezastihl v úplné pohodě a nevyvíjel se dobře.

Otřásla s týmem vlastní branka Sadílka už ve 14. minutě?

Nemyslím si, že s týmem otřásl vlastní gól. Tentokrát jsme hráli zápas, který asi logicky jednou musel přijít, kdy od hráčů nebyly výkony, na které jsme zvyklí. V prvním poločase minimálně šest hráčů nehrálo v rámci svých možností. Působili jsme komplikovaně, nejednotně a netýmově. I přesto, že jsme si vypracovali šance, nebyl náš výkon optimální.

Dalším důležitým momentem duelu byla neproměněná penalta ze strany Rabušice. Co jste mu řekl?

Určitě byla špatně kopnutá. Na druhou stranu Rambo předtím penalty proměnil, tentokrát ji nedal. Důležité bylo, že se z této situace oklepal a nakonec skóroval. Své zaváhání napravil brankou v pravý čas.

Bylo dusno v kabině o poločasové přestávce?

Neřekl bych dusno. Něco jsme směrem k hráčům řekli. Spíš to bylo o tom, že hru máme postavenou na týmu a dodržujeme jednoduché principy , které chceme plnit. Proti Teplicím chtěli kluci občas vymyslet něco jiného. Nechápou, že terén tomu nepřeje. Zbytečně si hru komplikovali. Teplice mají hodně mladých, šikovných kluků a my jsme věřili, že je přetlačíme silou. Nakonec to bylo spíš obráceně a souboje jsme prohrávali my. Apelovali jsme na hráče, aby přitlačili na pilu.

Jak jste prožívali závěr, kdy nejprve zaváhal gólman Knobloch, posléze přišla rozhodující branka a ještě jednu situaci zkoumal VAR?

Jsou to infarktové situace, protože nikdy nevíte, co se stane. Situace u Milana Knoblocha byla v tom, že míč rotoval, ale chybu vidím v zahrané malé domů, protože terén už byl špatný a pro gólmana jsou tyto akce složité. Milan to přeci jen vyřešil. Pak přišel nádherný gól Rondiče po centru Mosquery a následně byl zkoumán ještě jeden souboj. Nikdy nevíte, jak to dopadne.

K velkému obratu pomohla i střídání. Přibývala u vás nervozita postupem času?

Hráčům jsme o poločase říkali, že nemají moc času na to, aby si udrželi místo v sestavě. Museli začít hrát okamžitě, jinak bychom museli sáhnout ke střídání. Rondič, Faško a Nečas pracují dobře na tréninku a své místo si zaslouží. Začali jsme hrát do ofenzivy. Všichni tři, kteří přišli na trávník, zaslouží pochvalu.

Co říkáte na oba útočníky? Michael Rabušic se prosadil i přesto, že nedal penaltu a ukázal tím, jak dobrou mentalitu má.

Rambo to nemá jednoduché na tomto terénu. Je potřeba vědět, že jsme celý týden trénovali na umělce. Není to žádný elastický elegán, takže pro něj je složitější vyrovnat se s terény. Každopádně dal důležitou branku a vyhrál hodně soubojů. Imad Rondič vstřelil vítězný gól. Když jsou na place oni dva a míče létají vzduchem, tak je to pro každou obranu těžké.

Je Imad Rondič ideálním žolíkem? Vyrůstá ve velmi produktivního hráče.

Zlepšil zakončení a umí uklízet míče do branky. Někdy je ale nevypočitatelný i pro nás trenéry, kteří s ním pracujeme. Pro obranu soupeře je nečitelný ještě dvakrát tolik, když ani my nejsme schopni pochopit, kam vlastně běží. Dal krásnou branku, což je důležité a k tomu vyhrál spoustu soubojů.

Utkání se nejprve nevyvíjelo podle libereckého scénáře, ale nakonec přišel obrat. Jak podobné zápasy prožíváte?

Byl to infarktový duel, protože jsme věděli, co udělají v tabulce tři body. Také jsme znali sílu Teplic a jejich mužstvo je velmi slušně vedené. Zároveň měly sérii bez porážky. V tu chvíli jsme byli pod určitým tlakem a oni byli v pozici, že mohli jen získat. To bylo velmi těžké. Závěr jsme si ale užili.

V příštím kole vás čeká derby s Jabloncem. Bude motivace o to větší, že jim máte co vracet?

Domácí zápas s Jabloncem jsme hráli po covidu, který zasáhl více hráčů. Jablonec zaslouženě vyhrál, hrál u nás velmi dobře. Bude záležet na tom, jaké bude hřiště. Nikdy nevíte v této době, co se do týdne stane. Pro nás je stěžejní, že jsme proti Teplicím ukázali morální sílu a otočili střetnutí, které se pro nás nevyvíjelo dobře.