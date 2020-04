Trenér libereckého Slovanu Pavel Hoftych věří, že letošní ročník bude dohrán.

Hráči trénují individuálně, jste s nimi ale určitě v kontaktu. Je to tak?

Ano, s každým hráčem si telefonuji. Oni si plní individuální plány. Pro nikoho to není ideální období, kluci momentálně trénují individuálně. Každý týden mají naplánovaných šest tréninků kondičním trenérem. Jednou za týden se sejdeme na stadionu. S ostatními kolegy jsem v denodenním kontaktu a s hráči v občasném. Pevně věřím, že časem budeme moct tréninky posunout do skupinových forem.

Věříte stále tomu, že se aktuální sezonu podaří dohrát?

Pevně věřím, že sezonu dohrajeme. I na základě toho, že zástupci UEFA, respektive FIFA udělali krok k prodloužení sezony tím, že jednak odložili EURO a zadruhé rozhodli o tom, že by se soutěže hrály až do července. Je tam i legislativní návrh, aby hráči, kterým končí smlouva k 30. červnu, mohli v daných klubech pokračovat až do dohrání soutěží. Myslím si, že dveře jsou otevřené. Věřím, že se zlepší situace a liga bude moct být dohrána. Souhlasím i se slovy Dušana Svobody (předseda Ligové fotbalové asociace – pozn. red.), který říkal, že pokud bude fotbal dohrán, tak to bude dobrý impuls pro lidi, že se situace lepší. Jednoznačně jsem pro dohrání soutěže. Všichni se těšíme, až budeme moct být na hřišti a hrát fotbal.

Co říkáte na myšlenku derby proti koronaviru a prodeje vstupenek na podporu zdravotníků?

Myslím si, že to byl velmi dobrý nápad. Celý klub podpořil libereckou nemocnici. Je důležité podporovat ta místa, kde působíte a kde se s těmi lidmi potkáváte. Určitě vítám, že my v klubu jsme podpořili nemocnici a v dnešní situaci klobouk dolů před zdravotníky a záchrannými složkami a všemi, kdo pomáhají. Těmto lidem patří poděkování, které jsme vyjádřili formou daru na ventilační jednotku.