V následujících týdnech je čeká skupina o titul, kde budou hrát se Spartou, Jabloncem, Baníkem, Slavií a Plzní.

Trenér libereckého Slovanu Pavel Hoftych přiznal na pozápasové tiskové konferenci, že se jedná o velmi slušný dílčí úspěch, ale jeho mužstvo je připraveno vyždímat z rozjeté sezony ještě něco navíc.

Jak byste zhodnotil bezbrankovou remízu s Baníkem?

Byl to těžký zápas. Ostrava má vždycky dobře organizovaný a soubojový tým. Chtěli jsme hrát aktivně a vytvořit si šance hlavně přes průnikové přihrávky. Myslím si, že příležitostí jsme měli hodně. Bohužel jak v prvním, tak i ve druhém poločase nám chybělo buď správné řešení, nebo kousíček ke gólu. Je to škoda. Chtěli jsme vyhrát, ale máme jen bod. Končíme na pátém místě a jdeme do nadstavby ve skupině pěti dalších mančaftů. Hráče za zápas můžu jenom pochválit, všichni makali a hráli velmi dobře. Koncovka ale nebyla naší nejsilnější stránkou. Nesmíme ale zapomenout na zkušeného brankáře soupeře Laštůvku, který si v situacích poradil, nezmatkoval a předvedl několik velmi důležitých zákroků.

Jak hodnotíte konečné páté místo po základní části?

My jsme spokojeni. V jednu chvíli jsme se ocitli na třetím místě, ale to jsme měli šňůru několika vyhraných zápasů za sebou. Nejsme takový tým, abychom poráželi všechny soupeře. Velmi si vážíme toho, že po začátku sezony, kdy jsme nehráli úplně optimálně a některé okolnosti šly třeba trošku i proti nám, jsme postupně stoupali tabulkou. Chvíli jsme se houpali kolem dvanácté pozice, pak kolem deváté, sedmé a nakonec je z toho pátá příčka. Je to velmi slušný dílčí úspěch a budeme se snažit, abychom přidali nějaké další korálky a z té sezony vyždímali ještě trochu víc.

Po koronavirové pauze máte nabitý program. Co říkáte na to, jak zatím tým takovou zátěž zvládá?

Tým to zvládá. Máme trošku problém s tím, že jsme v zimní pauze zúžili kádr. Nikdo nevěděl, že přijde koronavirus. Nechali jsme si sedmnáct zkušených hráčů, z toho tři nadějné dorostence. Bohužel Matěj Chaluš nemůže hrát, k němu se přidali i Hybš a Fukala. Kádr máme v tuto chvíli poměrně úzký, i přesto ale hráči zvládají situaci velmi dobře. Je ale otázka, co s námi udělají další zápasy v tomto nabitém režimu. Pro naše mladé hráče, jakými jsou Beran, Michal, Černický, jsou to zápasy, ve kterých není moc času na zkoušení. Viděli jsme to minule v Příbrami u dvou chyb Michala. Ještě se ale popereme o dobrý výsledek. Rozhodně si nestěžuji, jen hodnotím realitu.

Proti Ostravě nastoupil na pozici stopera Achmed Alibekov. Co říct k jeho výkonu?

Hrál velmi slušně stopera v Turecku, když bylo potřeba zaskočit. Nastupoval na této pozici i v době, kdy hrál za Dynamo Kyjev. Bylo vidět, že s Tarasem Kačarabou nemají ani žádnou komunikační bariéru. Rozuměli si spolu perfektně. Myslím si, že nebezpečného útočníka, jakým je Šašinka, zvládli stejně jako náběhy soupeře. Odehráli opravdu velmi dobrý zápas. Je fajn, že Taras se mohl vrátit do sestavy a s Alibekovem vytvořili dobrou dvojici.

Už ve středu vás čeká důležitý pohárový zápas v Olomouci. S čím do něho půjdete?

Je to pohár, takže to může být zápas i na případné prodloužení nebo penalty. My jsme to zažili na Slovácku. Chtěli bychom postoupit, ale o totéž se pokusí i Olomouc. Měli výhodu v tom, že v posledním kole ligy mohli nějaké hráče pošetřit, protože už neměli prakticky žádnou šanci se dostat do desítky. Hlavně mají výhodu domácího prostředí, nemusí nikde cestovat. Olomouc nás v letošní sezoně dvakrát porazila. My jsme sice výš v tabulce, ale rozdíl v kvalitě týmů tam nevidím. Olomouc měla vždycky hodně šikovných fotbalistů.

Do nadstavbové části vstoupíte v sobotu utkáním na Spartě, na kterou momentálně ztrácíte tři body. Co říkáte na bodové rozestupy a celkově na skupinu o titul?

My stále jdeme krok za krokem. Teď se nám podařil výborný počin dostat se do elitní skupiny. Jako první nás ale čeká pohár a až pak se budeme zabývat Spartou. Sparta je momentálně v laufu, vyhrála několik utkání v řadě. Hráči získali sebevědomí. Je to určitě těžký soupeř, ale bodové rozestupy jsou v této fázi minimální. My jsme rádi, že můžeme být ve skupině, která má naději na to, aby snila o Evropě.