Zároveň se vyjádřil k současnému kádru a upřesnil, nakolik je reálné, že se do Liberce vrátí Tomáš Malínský. Liberecký kouč navíc odhaluje, kterak se vypořádá s nízkými teplotami, které mají panovat v následujících dnech.

S jakými ambicemi jdete do jarní části?

Chtěli bychom navázat na závěr podzimu, kdy se nám podařilo dotáhnout se na čelo tabulky. Zachutnaly nám poháry a budeme se snažit, abychom byli o ně znovu ve hře. Respektujeme však naši konkurenci. Liga je kvalitní a je tam hodně týmů, které mají vyrovnanou kvalitu. V rychlém tempu bude záležet na šířce kádru a na schopnosti mladých hráčů, kteří budou muset naskakovat v průběhu. Očekávám zajímavé jaro.

Je po podzimní účasti velkým lákadlem znovu si zahrát o evropské poháry?

Zažili jsme krásný podzim, užili jsme si ho. Byla jen velká škoda, že jsme hráli bez fanoušků. Byla to krásná zkušenost, která byla spojena se ziskem financí pro klub. Uděláme všechno pro to, abychom znovu cítili možnost se v Evropě zase objevit.

Od druhého místa je tabulka vyrovnaná. Koho považujete za největší aspiranty na poháry? Zvedne se podle vás Plzeň?

O poháry může hrát kdokoliv, kdo chytí nějakou šňůru. Například Jablonec nebo České Budějovice. Jsou tam kvalitní mužstva jako Baník Ostrava nebo Slovácko. Plzeň nebudu hodnotit. Je to mančaft, který má kvalitu. Sice prožili špatný podzim, ale pořád se jedná o dobré mužstvo, které patří do absolutní špičky.

Jak jste spokojen se současnou podobou kádru? Odešli vám někteří hráči do Slavie, ale osa tentokrát zůstala zachovaná…

Jsme rádi, že zůstalo mužstvo pohromadě. Trochu cítíme problém ve středu zálohy. Řešíme příchod jednoho útočníka, ve hře jsou nějaké možnosti. Konečně se k nám přidal Michal Faško, ale do prvního zápasu asi ještě nebude připraven.

Nakolik je pravděpodobné, že pod Ještěd dorazí Tomáš Malínský?

Mezi námi a Malinou probíhala delší debata. Mluvili jsme s nejvyšším vedením Slovanu i majitelem panem Karlem a také se Slavií. Momentálně toto téma vyšumělo. V tuto chvíli už to neřešíme, ale nevylučujeme, že se k jednání někdy vrátíme.

Slovan nedávno přivedl slovenského záložníka Michala Faška. Co si od něj slibujete?

Michala jsme chtěli už před pěti lety do Trnavy, kde jsem tehdy působil. Pak zamířil do Curychu a zkusil si druhou německou Bundesligu. Je to šikovný fotbalista, který je schopen hrát na více postech. Pevně věřím, že pro nás bude přínosem. Vím, že to zkoušel i v Karviné, ale tam byl v trochu jiné roli. Nebyl úplně připraven, ale nyní přichází z Nitry, kde odehrál hodně dobré zápasy.

Spekuluje se o zájmu o některé liberecká hráče. Je možné, že ještě někdo odejde?

Může se stát, že někdo z mužstva odejde. Řeší se nějaké nabídky na hráče, ale nebudu konkrétní. Bude záležet na tom, zda je nabídka atraktivní a zda chce hráč v Liberci nadále pokračovat.

Jaro začínáte doma s Bohemkou. Jaký je to soupeř na úvod a jedná se pro vás stále o speciální zápas?

Bohemku jako klub mám velmi rád a přeju jí hodně štěstí v celé lize a v budoucnu. Mám tam hodně kamarádů, ale teď je to soupeř a my chceme každého porazit. Bohemka je velmi nepříjemný, důrazný soupeř. V kádru má dobré fotbalisty, kteří dokážou hrát dobrý fotbal. Asi čekali, že budou mít více bodů, než teď mají. Vepředu mají nebezpečné duo Pulkrab – Necid. V záloze pak zkušeného Pepu Jindřiška, nositele bohemáckého srdce. Bude to na úvod těžký zápas.

Jak se těšíte na zápasy v takové zimě? Mají být minusové teploty…

S Pavlem Medynským jsme si koupili boty, které jsou vyrobené ze skafandru. Mají vysokou a širokou podrážku, takže jsme na to vybaveni. Určitě nám nebude zima od nohou. Hodně budou rozhodovat terény napříč celou ligou. Otázka je, jak to bude teď a pak třeba v únoru. Začátek jara nebude přát technickému fotbalu.

Jak jinak se budete ještě snažit zahřát?

Při zápase vás hřejí emoce. Nejhorší je pro mě zima od nohou, ale mám speciální boty ze speciálního materiálu, takže tentokrát se vůbec nebojím.