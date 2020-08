V utkání došlo k jednomu kontroverznímu momentu. Na konci prvního poločasu se olomoucký Nešpor ohnal po libereckém Hromadovi. Hlavní rozhodčí Julínek celou situaci řešil s videoarbitrem, ale Nešpor za svůj zákrok dostal jen žlutou kartu. Nejen o tom se v následujícím rozhovoru zmínil trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Jak byste zhodnotil prohraný duel v Olomouci?

Byl to typický první zápas. Ani z jedné strany nemělo utkání žádnou extra kvalitu. Olomouc určitě začala aktivněji a my jsme čekali na brejkové příležitosti. Nekvalitními přihrávkami jsme se o ně bohužel připravili sami. V prvním poločase tam byly náznaky ze strany Mikuly a Kamsa Mary, který mohl jít sám na bránu, ale nepřečetl situaci.

A co druhý poločas?

Ve druhé půli jsme byli aktivnější, napadali jsme rozehrávku soupeře. Pomohlo nám střídání Rabušice a Rondiče, kteří dokázali uhrát míče proti silovými stopery Olomouce, který Hubník a Jemelka jsou. Každopádně jsme prohráli gólem ze standardky a naopak my jsme nedali branku po šanci, kterou jsme měli. Asi to byl spíš remízový zápas. Je škoda, že jsme neproměnili penaltu.

Jak jste se chystali na střetnutí s ohledem na to, že v týmu Olomouce se vyskytl koronavirus? Jak moc nepříjemné to bylo?

Nejsme stresmani. Nevyvoláváme stres. Bereme to tak, že v téhle době se nedá nic naplánovat. Bude to tak asi ještě dlouho. Brali jsme to tak, že jsme se den před zápasem dozvěděli, že jsou v Olomouci problémy. Měli jsme naplánován odjezd na druhou hodinu s tím, že jsme počítali, že na hotelu budeme sledovat utkání Plzně. Nakonec jsme to museli vyřešit tak, že jsme v šest hodin dali večeři u nás v Liberci. Ráno předtím jsme měli trénink a místo odjezdu šli hráči domů nebo do města. V půl osmé jsme se dozvěděli, že se zápas na Hané uskuteční. Ihned jsme vyjeli a před půlnocí byl tým na hotelu. Aspoň už nebyl provoz a cesta byla plynulá. Žádná komplikace to pro nás nebyla, chystali jsme se normálně. Určitě to nemělo vliv na výkon a výsledek.

Jak jste viděl situaci, v níž se olomoucký Nešpor ohnal loktem po Hromadovi?

Viděl jsem, že se Nešpor ohnal. Neviděl jsem ale, jak Hromadu trefil. Nechci to komentovat, byl tady VAR. Nešpor je moje a Medynského dítě ještě z Bohemky, takže víme, že se jedná o hartigovský styl. Učil se od Hartiga, který je jedním z nejlepších v agresivní hře. Teď to ale přehnal a tohle jsme ho určitě neučili. Myslím si, že mu trochu vytekly nervy. Je to polemika, zda to měla být červená.

Předkolo Evropské ligy byste měli hrát na jeden zápas. Je to výhoda, nebo nevýhoda?

Strašně záleží na losu. Zaprvé se musíme dostat do nějaké lepší herní formy, než jsme teď. I když proti Olomouci jsme už viděli určitý posun. Kdybychom hráli s loňským mančaftem, tak víme, na čem jsme. Druhým bodem je los. Příznivý bude ve chvíli, kdy budeme mít doma slabšího soupeře. Pakliže budeme mít silného soka venku, tak je to nevýhoda.

S olomouckým provizorním trenérem Ladislavem Minářem se dobře znáte. Bylo před výkopem nějaké hecování?

S Láďou jsme se pozdravili. Oba to máme nastavené tak, že při zápase si rozdáme pár nadávek, protože po sobě v určitý okamžik jdeme. Nebylo to ale nic za hranou. My jsme před zápasem a po něm kamarádi. Dokážeme se vyhecovat, ale jsme kamarádi. Mám ho rád.

Byl rozdíl v tom, že na lavičce byl právě Minář a nikoliv trenér Látal?

Hlavně je to nepříjemná situace pro Látala, když není s mužstvem. Také bych nechtěl být někde odloučen od týmu. Oba jsou hecíři a způsob vedení utkání je z jejich strany podobný. Neviděl jsem tam žádný rozdíl.