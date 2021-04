Ve 39. minutě zahrával ostravský Patrizio Stronati penaltu, ale nastřelil jen tyč Knoblochovy branky. Následnou dorážku rozhodčí logicky neuznal. Těsně předtím dostal Baník míč do branky, ovšem sudí ukázal na značku pokutového kopu. Několik desítek sekund před odchodem do šaten nařídil arbitr Zelinka druhou desítku pro Ostravu, ale po poradě s videorozhodčím původní verdikt odvolal.

Jak byste zhodnotil remízu s Baníkem?

Věděli jsme, že po reprezentační přestávce bývá složité dávat sestavu dohromady. Věřili jsme ale, že to zvládneme a budeme vypadat lépe. Bohužel musím říct, že Baník byl důraznější a vyhrával většinu osobních soubojů. Hlavně v prvním poločase bylo vidět, že je na nás výborně připravený a byl lepším týmem. Ve druhé půli jsme hru vyrovnali, ovšem nebyl to náš den. Neměli jsme na to, abychom tentokrát vyhráli. Pro soupeře by to bylo nespravedlivé, protože Ostrava byla u nás lepší.

Za celé utkání jste měli jen jednu střelu na bránu, což je doma určitě málo. Souhlasíte?

Snahu našim hráčům upřít nemohu, ale z naší strany bylo málo fotbalovosti. Nefungovaly nám věci, které jsme měli zažité. Asi to bylo způsobené tím, že někteří hráči byli pryč se svými národními mužstvy. Tentokrát se nám nedařilo v soubojích jeden na jednoho. Soupeř byl lepší a i kvůli tomu jsme si nevytvořili prakticky žádné šance. Nakonec můžeme být rádi za bod. Jakou bude mít váhu, to se ukáže až v závěru soutěže.

Proč se hráčům po vápno daří, ale finální fáze pokulhává?

Řekl bych, že gólů jsme dali hodně během sezony. Statistiky máme dobré. Už i zápas v Jablonci byl ovlivněný tím, že hodně hráčů odjíždělo na reprezentační srazy, což kluci v hlavách nějakým způsobem mají. Dva dny před utkáním s Baníkem se zase vrátili zpátky. Oba duely s Jabloncem a Ostravou nám nevyšly výsledkově. Uvidíme, co přinesou další zápasy. Doufám, že to bude lepší.

Co říct k oběma penaltovým situacím v prvním poločase? Jak jste je viděl?

V prvním případě bylo vidět, že Kamso Mara byl v souboji pozdě a protihráče stáhnul. V tomto momentu neměl rozhodčí co řešit, což mu ještě potvrdil VAR. U druhé situace jsme věřili, že tam roli hrála hlava, nikoliv ruka. Pro nás bylo dobře, že Stronati při první penaltě trefil tyč a druhá neměla s penaltou nic společného.

Penaltové štístko Milana Knoblocha opět zafungovalo. Zažil jste někdy něco podobného, že by se brankáři tak dařilo při pokutových kopech?

Milan je objemově prostorný gólman a hráči se snaží tlačit míč mimo něj. Nechceme samozřejmě vytvářet penalty, ale je dobře, že když už se nějaká proti nám odpíská, tak ji Milan chytí. I Filip Nguyen umí penalty chytat. Jsme za to rádi.

Jak často se brankáři dostanou na tréninku k chytání penalt? Máte to jako zpestření přípravy?

Nemáme to prakticky vůbec. Možná, že nyní před pohárem zařadíme penalty jako zpestření tréninku, ale nebývá to součástí tréninkových jednotek.

Filip Nguyen je členem reprezentačního A-týmu. Mezi fanoušky se množí spekulace o tom, proč v minulosti neotřesitelná jednička nechytá. Jak se Milan Knobloch dostal do pozice brankáře číslo jedna?

Když byl Filip na nároďáku, tak jsem si volal s koučem gólmanů Veselým a konzultoval jsem situaci kolem Filipa i s našim trenérem brankářů Markem Čechem. My jsme Filipa vychválili, že dobře pracuje, maká, takže jej doporučujeme. Absence Filipa v brance je způsobená slušnými výkony Milana Knoblocha a v okamžiku, kdy se Filip vrátil do brány, tak si udělal nešťastné zranění při sprintu. Nasazení gólmanů konzultujeme spolu s Markem Čechem. Podařila se nám určitá šňůra výsledků, proto chytá Milan.

Obrátily se tedy role, že je Nguyen jedničkou v poháru a Knobloch v lize?

Není to o tom, že by se role obracely. Jak byl jedničkou Filip Nguyen i v momentech, kdy se mu třeba tolik nedařilo, tak teď dostává prostor Milan Knobloch. Je dobře, že si počkal na šanci. Oba dva jsou velmi dobří brankáři. Nic jiného bych v tom nehledal. Máme dva kvalitní gólmany, kteří mohou kdykoliv chytat.

Čeká vás nabitý program s těžkými soupeři. Bude se sezona rozhodovat v následujících dnech?

Za poslední kola jsme udělali sérii, díky které jsme se dostali a udrželi v čelní skupině. Baníku jsme navíc odskočili na devět bodů. Teď se ukáže, zda máme na to, abychom dobyli horní patra tabulky. Budeme se snažit, abychom byli na příčkách zajišťujících pohárovou Evropu. Bude záležet i na tom, jak se budou prezentovat naši soupeři.