Kouč Hoftych v rozhovoru hodnotí první průpravné střetnutí po koronavirové pauze, vyjádřil se k rozhodnutí LFA ohledně pokračování sezony, poodkryl možná úskalí vyplývající z dohrání ročníku a v neposlední řadě se ohlédl za výkony hráčů z B-týmu.

Slovan se na začátku restartu FORTUNA:LIGY utká v rámci dohrávky 23. kola s Teplicemi. Hrát se bude v sobotu 23. května.

Co vám ukázalo první přípravné utkání po koronavirové přestávce?

My jsme ještě v úterý normálně trénovali naplno, zatímco Bohemka v pondělí už hrála zápas, takže měla trochu jiný režim. Tým jsme měli postavený na dvě party. Pomaleji jsme se rozjížděli. Bohemka v prvním poločase lépe kombinovala, dokázala déle podržet balón na svých kopačkách, ale my jsme šli po krásné akci do vedení. Už předtím ale měl Kuchta tutovku.

A co druhý poločas?

Ve druhé půli jsme měli hráče zase jinak poskládané. Hráli jsme v rozestavení 4-4-2, protože v útoku byl Rondič s Elvisem Mashikem. Pro kluky to bylo trochu nové. V určitých fázích utkání jsme měli zbytečné ztráty míče a nedokázali jsme ho déle podržet. Zase jsme ale ukázali i naši silnou stránku, kterou jsme se prezentovali v zápasech před přerušením, že jsme byli nebezpeční v brejkových situacích, ale některé jsme nedokázali dotáhnout do konce.

Jak byste shrnul první přípravný duel po pauze?

Shrnul bych to tak, že to pro nás byl důležitý zápas z toho pohledu, že hráči si zase ochutnali ligový stadion a soupeře. Remíza podle mě odpovídá průběhu hry. Obě mužstva absolvovala nějakou zátěž. My si to vyhodnotíme a v sobotu máme další přípravné utkání. Budeme se chystat na zápas s Teplicemi.

Jak se díváte na rozhodnutí dohrát sezonu?

Každý den se objevovaly protichůdné informace, které jednou hovořily o tom, že se hrát bude, pak že se hrát nebude. Liga startuje a my pevně věříme, že se dohraje až do konce. Snad se bude hrát fotbal a brzy se vrátí i diváci. Doufám, že vláda bude postupně uvolňovat opatření. Myslím si, že momentálně už není důvod, proč držet diváky mimo fotbal. Stadiony jsou velké, proto věřím, že by pro diváky nebyl problém dodržovat nějaké nařízení, aby například seděli dál od sebe. Pro nás je pozitivní, že jdeme do zápasů, protože jsme sezonu chtěli dohrát.

Jaká úskalí to pro vás bude mít?

My máme jistých třináct zápasů a doufáme, že jich bude čtrnáct. Budou tam ale otazníky, co se týče počtu hráčů, protože zápasy budou následovat rychle po sobě. Mohou tam být i žluté karty. Tohle všechno je ale lepší, než abychom fotbal nehráli a čekali na další sezonu. Rozhodnutí o pokračování vítáme, těšíme se na to a určitě nám to přinese i nepříjemné věci, s kterými jsme se ani my trenéři nesetkali při takto náročném programu.

Pro záložníka Martina Zemana byl přípravný mač s Bohemkou prvním v libereckém dresu. Co říkáte na jeho výkon?

Martin je jeden z hráčů, u kterých si myslím, že jim pauza mohla prospět. Do tempa se dostával pomaleji po příchodu z Příbrami. Na tréninku vypadá velmi dobře. Proti Bohemce odvedl dobrou práci i v obranné fázi. Je to jednozačně kvalitní a zkušený fotbalista. V současném tempu bude dostávat hodně příležitostí. Jsme rádi, že ho máme v kádru.

Proti Bohemians naskočili i Dvořák a Mashike z B-týmu. Co říkáte na jejich počínání?

S námi v kádru je ještě Černický, který je také odchovancem. Má šanci se s námi prezentovat. Momentálně potřebujeme širší kádr, proto dostali šanci tihle kluci. Budeme sledovat i další hráče z béčka, protože i jejich šance může přijít. Nikdo z těchto tří hráčů vyloženě neurazil, byla to pro ně nová zkušenost. Pro Elvise to byla po delší době příležitost se konfrontovat s ligovým kádrem. Ukázali určitý potenciál a uvidíme, kam se budou posunovat. Elvis se k tréninku s áčkem dostal proto, že si dal hlavu do pořádku. Pracuje pokorně a je ochoten makat pro tým.

ZBÝVAJÍCÍ ZÁPASY

23. kolo: sobota 23. května FK Teplice – FC Slovan Liberec

25. kolo: středa 27. května SK Dynamo České Budějovice – FC Slovan Liberec

26. kolo: sobota 30. května FC Slovan Liberec – 1. FC Slovácko

27. kolo: úterý 2. června FK Jablonec – FC Slovan Liberec

28. kolo: sobota 6. června FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav

29. kolo: středa 10. června 1. FK Příbram – FC Slovan Liberec

30. kolo: neděle 14. června FC Slovan Liberec – FC Baník Ostrava

Po skončení základní části se tabulka rozdělí na tři skupiny: o titul, o poháry a o záchranu.