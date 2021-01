Jak byste zhodnotil podzimní část?

Myslím si, že podzim byl celý pozitivní. Bylo tam pár nepovedených zápasů jako doma s Jabloncem, ale celkově hodnotím podzim kladně. I přesto, že jsme hráli pohárovou Evropu, tak jsme v ligové tabulce udrželi kontakt se špičkou. Zároveň jsme postoupili do skupiny Evropské ligy, což se nepovede každý rok každému českému klubu. Určitě panuje spokojenost.

Kam můžete dokráčet na jaře?

Loňskou sezonu jsme začali podstatně hůře. Po podzimu jsme byli devátí a ztráceli jsme pět bodů na první šestku. Teď máme slušnou pozici. Je tam ale hodně mančaftů, které jsou na tom bodově podobně jako my. Máme určitý bodový základ, slušné mužstvo, dobrou partu a pevně věřím, že se porveme o místa zaručující kvalifikaci o Evropskou ligu. Ze všech cítím touhu rvát se o Evropu.

Letos byla zimní pauza opravdu krátká. Jak těžce se plánovala?

Nebylo to těžké. Já bych to ani nenazval přípravou. Vracíme se do tréninkového procesu, jako kdybychom měli desetidenní karanténu kvůli covidu. Pro nás to není žádná novinka, vracíme se do klasického režimu. Tento rok bych to nenazýval přípravou, jedná se o normální tréninkový proces. Pozitivní je, že po tak krátké pauze, kterou hráči měli, odlétáme do Turecka.

Co všechno na soustředění v Turecku stihnete?

V neděli jsme se přesunuli a od pondělí začali trénovat. Hráči mají za sebou čtyři tréninkové jednotky běžecké a silové. Není problém, aby okamžitě najeli na normální tréninkový režim. Až na úvodní trénink, který bude takový záběhový, už budeme trénovat stejně jako v lize v klasickém mikrocyklu.

Proč jste se rozhodli vyjet do zahraničí, když některé týmy zůstávají v Česku?

U nás bychom těžko sháněli soupeře. Byly by to dva mančafty na úrovni druhé ligy a hráli bychom na umělce. Potřebovali jsme alespoň na pár dní přírodní trávu, aby se nohy adaptovaly. Pak počítáme s tím, že i umělku budeme využívat. Pro zahraniční soustředění jsme se rozhodli kvůli soupeřům a travnatému povrchu.

Co říkáte na pokračování ligy v polovině ledna?

Z pohledu trenérů a hráčů je to fajn. Nemusíte dva měsíce trávit přátelskými zápasy. Super byla i utkání do 20. prosince. Hřiště dostanou zabrat a je otázkou, jak budou vypadat v únoru. Je to vynucená situace ohledně termínů a krize s covidem. Jedná se o vynucený experiment. Uvidíme, co to přinese pro českou ligu. Já osobně určitě vítám více zápasů.