Po vlažnějším začátku udeřil ve 41. minutě Jhon Mosquera, který od autové čáry vypálil a jeho střela přeletěla i brankáře Drobného. Krátce po přestávce přidal razítko na liberecké vítězství 2:0 Michael Rabušic.

Jak byste zhodnotil duel s Českými Budějovicemi?

Prvních dvacet minut úvodní půle patřilo domácím. My jsme se pomalu dostávali do hry. Hledali jsme složitější řešení a nehráli jsme jednoduše. Nehráli jsme dobře ani technicky, hodně balónů jsme ztratili. Postupně se k nám přidal i soupeř, takže to byla taková neurovnaná hra. Domácí ale byli lepší, měli tam tři možnosti zakončení. Zato my neměli vůbec nic. Postupně jsme se však dostávali do hry. Krásná branka Jhona Mosqeury byla pro nás v tu chvíli hodně důležitá.

Co druhá půle?

Hráli jsme chytře. V obraně jsme dobře vykrývali soupeřovy hráče. Dokázali jsme chodit do nebezpečných brejků. Navíc jsme přidali krásnou branku po ose Koscelník – Rabušic. Pro Ramba to byl velmi důležitý gól i z toho pohledu, že v Budějovicích působil. Zápas jsme si pak pohlídali bez větších problémů. Naše obrana soupeře do ničeho nepustila a mohli jsme přidat i další trefy.

Změnila neúčast van Burena v týmu Dynama vaši taktiku?

Ne. My jsme se připravovali na to, že bude hrát v útoku. Navíc se nedávno uvažovalo nad tím, že by šel k nám do Liberce. Věděli jsme, že před příchodem do Budějovic měl zdravotní problém se stehenním svalem a není stoprocentně v pořádku. Počítali jsme s variantou, že bude hrát, ale kalkulovali jsme i s tím, že nenastoupí. Kdyby naskočil, tak by to pro nás byl nepříjemný hráč. Musím ale pochválit mladého Matějku, který hrál velmi dobře. Je hodně šikovný a do toho ještě přišel Ledecký.

Proč jste dal v útoku přednost Rabušicovi před Júsufem?

Júsuf mívá problémy se zády a přechází mu to do stehenních svalů. Nechtěli jsme ho přetížit. Po domácím zápase s Plzní několik dní netrénoval a potřeboval čas. I proto, že nás čeká důležitý zápas v Litvě, tak jsme chtěli, aby Rambo byl ten, který to rozjede. Nejen kvůli zvýšené motivaci, kterou měl, ale i proto, že výborně trénuje. Zasloužil si, aby hrál od začátku.

Přibližně po třiceti minutách se prohodili Pešek s Mosquerou. Bylo to z důvodu jejich dobrého pokrytí protihráči?

Nejen, že byli dobře pokrytí, ale ani jednomu to nešlo. Už i loni se Malínský s Peškem točili. Není to řízené námi, ale je to podle jejich citu. My bychom do toho vstoupili jen tehdy, pokud bychom to cítili jinak. Tento tah nám vyloženě prospěl, protože Mosquera už před gólem měl dva dobré centry.

Tušíte, zda Mosquera při prvním gólu centroval, nebo střílel?

Abych Jhonovi trochu pomohl, tak řeknu, že tohle trénuje pravidelně na každém tréninku a vždycky mu to tam spadne.

S čím půjdete do přípravy na zápas 2. předkola Evropské ligy?

První věc je, že hrajeme na umělce. Je to dost nepříjemná a netypická záležitost. Musíme se na to nachystat. V neděli jsme měli regenerační volno. V pondělí budeme trénovat na umělce u nás v areálu, v úterý jedeme do Turnova na umělku, která je zase trochu jiná. Nevíme, jaký povrch nás přesně čeká. Ve středu už budeme trénovat v Litvě. Přizpůsobíme se tomu. Výhoda je, že nemáme staré mužstvo. Máme hodně mladých kluků, kteří nevidí velký rozdíl v tom hrát na trávníku nebo na umělce. Věřím, že se s tím vyrovnáme.