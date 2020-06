Příznivci Liberce mají ještě v živé paměti, kterak v úvodu sezony bojovali Severočeši s Karvinou v existenčním utkání o to, aby neklesli na poslední pozici. Střih. Nyní se blíží konec základní části a Slovan má úplně jiné starosti. Ve zbývajících zápasech bude bojovat o pohárovou Evropu.

Jak byste zhodnotil vítězné derby?

V prvním poločase to bylo z obou stran oťukávací a opatrné derby. Obě mužstva věděla, o co hrají. Jablonec určitě nechtěl zápas prohrát. My jsme nechtěli inkasovat branku a dotahovat. Týmy se soustředily na poctivou obranu. My jsme měli nějaké šance, Jablonec také, ale nebyla to žádná ostřelovačka. Tam bylo utkání hodně vyrovnané.

A co druhý poločas?

Myslím si, že jsme ve druhé půli byli lepším týmem. Měli jsme více brankových příležitostí a Jablonec jsme do ničeho nepustili. Poctivě jsme bránili, chodili do rychlých brejků a jeden zakončil fantasticky Malinský. Měli jsme ještě několik dalších šancí včetně nešťastníka Kuchty. Utkání jsme ale zaslouženě vyhráli. Jen je škoda, že jsme nepřidali druhou branku, abychom nemuseli dohrávat zápas v nervech.

Díky vítězství jste se dostali na třetí místo v tabulce. Jaký je to pocit po nevydařeném začátku sezony?

Pocit je to fantastický. Vzpomenu si na zápas v Karviné, před kterým jsme měli čtyři porážky v řadě, a kdybychom tam prohráli, tak jsme klesli na poslední místo. Od té doby jsme začali stoupat v tabulce. Nejdřív pomaleji, ale teď v závěru rychleji. Je krásné dostat se na špičku a výsledkově a herně držet na jaře krok i s takovými mužstvy, jakými jsou Plzeň a Slavia.

Byl to proti Jablonci nejlepší výkon po přestávce?

Řekl bych, že postupně jdeme nahoru v kvalitě řešených věcí. Myslím si, že velmi slušně jsme hráli i v Budějovicích, doma proti Slovácku jsme museli vyhrát. Těší nás, že z mužstva cítíme, jak jde postupně nahoru. Musím také pochválit kluky, které dáme na hřiště v průběhu duelu a nejsou úplně vytížení.

Jak si ceníte toho, že jste po většinu času domácí přehrávali středem hřiště?

Musím pochválit záložníky. Kamso Mara i Kuba Hromada svoji roli splnili velmi dobře. Výborně jsme zachytávali střed hřiště a přes Balutu jsme chodili nahoru. Až na dvě výjimky v první půli výborně fungovala dvojice Kačaraba – Karafiát. Věděli jsme, že naše mužstvo je rychlejší než soupeř ve středu hřiště. Na to jsme sázeli a chtěli toho využít.

Jediné negativum asi byla produktivita…

Kuchťák tam měl tři šance, které nedal. Měli jsme potvrdit výsledek na 2:0, příležitostí jsme na to měli dost. Víc by mě to mrzelo, kdyby zápas skončil remízou.

Proč zatím nevyužíváte speciální možnosti pěti střídání?

Když chcete střídat, tak musíte být stoprocentně přesvědčení, že střídající hráč vám pomůže. Minule jsme celkem rychle udělali dvojstřídání za Balutu a Kuchtu, abychom trochu pošetřili síly na Jablonec. Do hry pak šli Rondič s Beranem. Beran dal sice gól, ale to střídání nám do hry nepřineslo oživení. Proti Jablonci nebyl důvod do sestavy zasahovat. Jen jsme vystřídali Peška, který měl zranění z první půle.

Co říkáte na produktivitu rychlonohého Tomáš Malinského?

Já si pamatuji Malinu ještě z dob, kdy jsem trénoval Budějovice ve druhé lize. Už tehdy se o jeho potenciálu, rychlosti a nechytatelnosti vědělo. On má jak rychlostní, tak vytrvalostní vlákna. V době, kdy soupeři dochází dech a chceme ho trochu unavit, tak se Malina stává nechytatelným. Pracuje fantasticky na tréninku a mužstvu se jeho výkony vrací. Přeju mu, aby se pak dočkal nějaké třešinky na dortu.

Nebojíte se toho, že navzdory prodloužení smlouvy ve Slovanu dlouho nezůstane?

Každému hráči přeji, aby se na základě společné týmové práce dostali ještě dál a využili maximálně své možnosti. Malina pro to má otevřené pole působnosti.

Jak Liberec, tak Jablonec hrají o evropské poháry. Může z toho podle vás těžit celý region ve smyslu zvýšeného zájmu o fotbal?

Bylo by to fajn, protože tento region je krásné místo pro život. Jak Liberec, tak i okolí Jablonce jsou parádní lokality. Kdyby lidi začali více chodit na fotbal, tak by to bylo dobře. My musíme fanoušky do ochozů přitáhnout svými výkony. Sice teď ještě nemůžou chodit, ale pevně věřím, že když budeme pokračovat v takových výkonech, tak si je do hlediště přivedeme.

V dalším kole vás čeká Mladá Boleslav. Jak těžký to bude soupeř?

Každý soupeř je těžký. Sice jsme porazili Budějovice a Slovácko, ale stejně tak jsme s nimi mohli body ztratit. Oba týmy jsou vynikající. Teď nás čeká Boleslav, která není v takovém laufu, jako byla na začátku sezony. Je to dáno i tím, že jí odešli Komličenko, Mešanovič a do toho se zranil Mára Matějovský. Momentálně máme hlavy nastavené tak, že chceme dosáhnout co nejvíc. Při vítězstvích se snadněji sbírají síly na další utkání.